إيلاف من واشنطن: أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة فور اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية بوقوفها وراء عملية القتل، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مصادر مطلعة على علاقة بالبيت الأبيض.

وبحسب الصحيفة الأميركية، كان مسؤولو إدارة بايدن في حالة من الغضب الكبير من قرار اغتيال هنية، خشية أن يؤدي ذلك إلى تقويض أشهر من المفاوضات الدقيقة للتوصل إلى هدنة في غزة.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بالغضب أيضا من عدم قيام إسرائيل بإبلاغهم قبل القيام بعمليات أخرى لاغتيال قادة حزب الله أو القادة الإيرانيين، مما يعني أن تل أبيب تعمل منفردة في قائمة الاغتيالات التي أعدتها وتقوم بتنفيذها، في محاولة منها على سريتها لأقصى درجة، وفي نفس الوقت لا تعترف إسرائيل علانية بمسؤوليتها عن أي عمليات تقوم بها في الخارج، وهي سياسة متبعة منذ عقود وأزمنة مضت في تل أبيب.

وأكد مسؤول إسرائيلي لم تذكر صحيفة "واشنطن بوست" إسمه أن المكالمة الهاتفية بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي كانت "متوترة" إلى حد بعيد.



