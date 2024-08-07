إيلاف من لندن: في يوم جديد من الفوضى، قالت الشرطة البريطانية إنها على علم بأكثر من 100 احتجاج لجماعات اليمين المتطرف و30 حدثًا مضادًا مخططًا له مساء اليوم الأربعاء.

وتم حشد أكثر من 6000 ضابط شرطة متخصص لمواجهة العنف والاضطرابات المتوقعة الليلة.

في أكثر من أسبوع من أعمال الشغب منذ مقتل ثلاث فتيات في ساوثبورت الشهر الماضي، تم القبض على 423 شخصًا.

الصورة تتحرك بسرعة

وتوقعت مصادر أن يكون الشمال الغربي والشمال الشرقي لإنجلترا الأكثر تضررًا الليلة حيث تتحرك الصورة بسرعة.

وقال مراسل (سكاي نيوز) في شؤون الجريمة مارتن برانت، إن الصورة "تتحرك بسرعة". مشيرا إلى أن الشرطة في جميع أنحاء إنجلترا وويلز على علم الآن بأكثر من 100 حدث يميني متطرف، لكن "لم يكن لأي من المنظمين أي اتصال بالشرطة".

وغالبًا ما يتم تشجيع منظمي الاحتجاجات على إبلاغ الشرطة قبل مظاهراتهم.وبالتالي، وبالتالي فإن "الشرطة تعمل إلى حد كبير على أساس ما شاهدته عبر الإنترنت".

ويقول المراسل: لا يمكن للشرطة التأكد من حدوث كل حدث على علم به، لكنها "تعتقد أن معظمها موثوق". ويضيف: في إحدى الليالي الأخيرة عندما علمت الشرطة بـ 47 حدثًا مخططًا، "وقعت جميعها تقريبًا".

شرطة مكافحة الشغب

وسيتم نشر أكثر من 2000 من شرطة مكافحة الشغب الليلة، حيث تقول مصادر الشرطة إن الشمال الغربي والشمال الشرقي من إنجلترا سيكونان الأكثر تضررًا.

ومن المتوقع أيضًا حدوث 30 احتجاجًا مضادًا.

عمل أعضاء البرلمان

وإذ ذاك، أُبلغ أعضاء البرلمان البريطاني بضرورة التفكير في العمل من المنزل بسبب العنف المتوقع.

وكتب رئيس مجلس العموم، السير ليندسي هويل، إلى أعضاء البرلمان محذرًا إياهم من توخي الحذر قبل الاحتجاجات اليمينية المتطرفة المخطط لها هذا المساء.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه تم إبلاغ أعضاء البرلمان الذين يشغلون مناصب رفيعة المستوى في دوائر انتخابية بالتفكير في العمل من المنزل.

وقال متحدث باسم مجلس العموم: "إن قدرة الأعضاء وموظفيهم على أداء واجباتهم البرلمانية بأمان، سواء داخل أو خارج مجلس العموم، أمر أساسي لديمقراطيتنا". وأكد: "الإساءة والترهيب أمر غير مقبول تمامًا".