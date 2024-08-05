إيلاف من لندن: مع تواصل أعمال العنف والفوضى التي يقودها اليمين البريطاني المتطرف ضد الأقليات والمهاجرين، أصدرت دول إسلامية تحذيرات أمنية لمواطنيها في المملكة المتحدة.

وأرسلت نيجيريا وماليزيا وإندونيسيا تنبيهات تنصح الأشخاص الذين يعيشون أو يزورون المملكة المتحدة بالابتعاد عن المظاهرات.

وبينما أغلبية سكان البلدان الثلاثة مسلمون، تضمنت العديد من أعمال الشغب البريطانية مشاعر عنصرية ومعادية للإسلام، مع استهداف المساجد.

وأصدرت وزارة الخارجية النيجيرية "تحذير سفر" قائلة إن هناك "خطرًا متزايدًا للعنف والاضطرابات الناجمة عن أعمال الشغب الأخيرة في المملكة المتحدة" وأن "العنف اتخذ أبعادًا خطيرة".

وقالت: "كانت المظاهرات التي نظمتها جماعات اليمين المتطرف وغيرها من الجماعات غير البرلمانية في أجزاء من المملكة المتحدة في الأسابيع الأخيرة كبيرة، وفي بعض الحالات كانت غير منضبطة".

وحثت السلطات الماليزية مواطنيها على "الابتعاد عن مناطق الاحتجاج" و"البقاء يقظين"، و"شجعت بشدة" الناس على التسجيل لدى المفوضية العليا الماليزية في لندن "لتلقي المعلومات والمساعدة في الوقت المناسب".

ونصحت السفارة الإندونيسية في لندن رعاياها في المملكة المتحدة بتجنب الحشود الكبيرة وزيادة يقظتهم.