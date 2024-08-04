إيلاف من لندن: أثارت موجة من الاحتجاجات العنيفة في مختلف أنحاء البلاد تساؤلات حول ما إذا كان ينبغي حظر رابطة الدفاع الإنجليزية (EDL) - وهي منظمة منحلة من الناحية الفنية - بموجب قوانين الإرهاب في المملكة المتحدة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء البريطانية أنجيلا راينر إن وزيرة الداخلية إيفات كوبر ستنظر في ما إذا كان من الممكن حظر رابطة الدفاع الإنجليزية - بموجب القانون البريطاني.

وأدانت نائبة رئيس الوزراء "السلوك البلطجي" بعد اندلاع مشاهد عنيفة في أعقاب تقارير كاذبة تفيد بأن المشتبه به في وفاة ثلاث فتيات صغيرات في هجوم بسكين في فصل رقص على طراز تايلور سويفت كان طالب لجوء.

تقرير

وفي الآتي تقرير عن رابطة الدفاع الإنجليزية، وهل لا تزال موجودة، وهل يمكن حظرها؟

بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، يجوز لوزير الداخلية حظر منظمة إذا كان يعتقد أنها معنية بالإرهاب، وكان ذلك متناسبًا. وبموجب القانون، تعني الإرهاب استخدام أو التهديد بعمل ينطوي على عنف خطير ضد شخص، أو إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات، أو تعريض حياة شخص للخطر أو خلق خطر على الحياة، أو التأثير على الحكومة أو ترهيب الجمهور.

معتقدات الرابطة

وألقى تقرير لقناة (سكاي نيوز) الضوء على رابطة الدفاع الإنجليزية ومعتقداتها وهي التي كانت تأسست في عام 2009 وشهدت ذروتها في عام 2011.

كانت تأسست المجموعة في لندن، وتشكلت حول العديد من شركات مشجعي كرة القدم احتجاجًا على وجود مجموعة إسلامية في لوتون.

وأصبح تومي روبنسون - الاسم الحقيقي ستيفن ياكسلي لينون – وهو عضو سابق في الحزب الوطني البريطاني الذي أدين جنائيًا بالاعتداء، الزعيم الفعلي للمجموعة بعد فترة وجيزة من تأسيسها.

من الناحية الإيديولوجية، كانت هذه الجماعة في أقصى يمين السياسة البريطانية، رافضة فكرة أن المسلمين يمكن أن يكونوا إنجليزًا حقًا، في حين تروج للإسلام باعتباره تهديدًا للقيم الأوروبية وتلقي باللوم في التراجع الملحوظ في "الثقافة الإنجليزية" على معدلات الهجرة المرتفعة.

رفض العنصرية البيولوجية

وقد تميزت هذه الجماعة عن اليمين المتطرف التقليدي برفض العنصرية البيولوجية ومعاداة السامية ورهاب المثلية الجنسية - وهو ما يتضح من وجود مجموعات فرعية، بما في ذلك الانقسامات اليهودية والسيخية والمثليين جنسياً.

وكانت تبنت الجماعة شعار "ليس عنصريًا، وليس عنيفًا، فقط لم يعد صامتًا" وزعمت أنها تدافع عن الطبقة العاملة البيضاء.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الرسالة، استمرت الهتافات العنصرية في الرنين في مسيرات رابطة الدفاع الإنجليزية.

وقال إيفان هامبل، وهو عضو سابق في رابطة الدفاع الإنجليزية، لقناة سكاي نيوز إنه بمجرد انضمامه إلى المجموعة، "وجد شعورًا بالانتماء".

نهاية رابطة الدفاع

إن تراجع رابطة الدفاع الإنجليزية يعكس تراجع الحزب الوطني البريطاني، الذي حظي بدعم كبير في انتخابات عام 2010 ولكنه تلاشى منذ ذلك الحين في غياهب النسيان الانتخابي.

لقد ارتفعت مكانة رابطة الدفاع الإنجليزية بشكل كبير بين عامي 2010 و2013، ولكنها سرعان ما بدأت تفقد زخمها ــ ويرجع هذا جزئياً إلى الاقتتال الداخلي بين الفصائل المختلفة في المجموعة.

ثم تبين أن المجموعة لها صلات بالناشط اليميني المتطرف النرويجي أندرس بيرينج بريفيك، مرتكب سلسلة من الهجمات بالقنابل وإطلاق النار في يوليو/تموز 2011 والتي أسفرت عن مقتل 77 شخصاً.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2011، أدين اثنان من أنصار رابطة الدفاع الإنجليزية بالتخطيط لتفجير مسجد في ستوك أون ترينت.

وبحلول عام 2013، كان عدد الأعضاء الذين يحضرون التجمعات في انخفاض، على الرغم من أن المجموعة شهدت انتعاشاً قصيراً في أعقاب مقتل الجندي البريطاني لي ريغبي.

مغادرة روبنسون

وكان روبنسون غادر المنظمة في نفس العام، وسط مخاوف من أنه لا يستطيع السيطرة على أتباع المجموعة الأكثر عنفًا.

وبحلول عام 2017، كانت رابطة الدفاع الإنجليزية لا تزال تتصدر عناوين الأخبار، ولكن هذه المرة كان ذلك بسبب إلغاء مسيرة بعد ظهور ستة أشخاص فقط.

وفي هذه الأيام، تقول مجموعة مناهضة العنصرية امل لا كراهية Hope Not Hate إنها تعتبر المنظمة غير موجودة، كما يفعل روبنسون، المؤسس السابق، نفسه.

وقال روبنسون على منصة X: "أعمال الشغب من قبل السكان المحليين الذين سئموا. لا علاقة لها برابطة الدفاع الإنجليزية التي أغلقت منذ أكثر من عقد من الزمان".

ولكن على الرغم من اعتبار المنظمة الآن منتهية الصلاحية رسميًا، إلا أن المشاعر التي تغذيها - الغضب من الهجرة في قلبها - ظلت قائمة.

ظهور في ساوثبورت

وقالت شرطة ميرسيسايد إن أنصار رابطة الدفاع الإنجليزية ظهروا بارزين في اضطرابات ساوثبورت بعد اشتباك مثيري الشغب مع الشرطة خارج مسجد ليلة الثلاثاء الماضي.

وأشارت المعلومات المضللة التي روجها اليمين المتطرف إلى أن الشاب البالغ من العمر 17 عامًا الذي تم القبض عليه فيما يتعلق بهجوم السكين كان مهاجرًا مسلمًا وصل بالقارب إلى المملكة المتحدة لم يكن هذا صحيحا.

وقال عضو البرلمان عن حزب العمال في سندرلاند سنترال لويس أتكينسون إن الأعلام في الشارع تحمل إشارة إلى جماعة إنفيدلز في الشمال الشرقي، "فرع نازي من رابطة الدفاع الإنجليزية من فرع الشمال الشرقي لما كان يعرف برابطة الدفاع الإنجليزية".

وتُظهر الصور على الإنترنت أعلامًا من جماعة إنفيدلز في الشمال الشرقي حاضرة في اشتباكات يوم الجمعة.

وقال السيد أتكينسون إن الأفراد الذين شاركوا سابقًا في رابطة الدفاع الإنجليزية "ما زالوا هناك" ويجب مراقبتهم من قبل الشرطة.

هل يمكن حظر الرابطة؟

يبدو أن وزيرة الداخلية البريطانية تبحث في هذا الأمر - ولكن نظرًا لأن المنظمة أصبحت غير نشطة رسميًا، فمن غير الواضح ما هو الفرق الذي سيحدثه هذا.

ومع ذلك، هناك قواعد حول الأسماء المستعارة، مما يعني أنه إذا اعتقدت الحكومة أن رابطة الدفاع الإنجليزية تعمل تحت اسم مختلف، فيمكن حظرها أيضًا.

وقال اللورد والني، مستشار الحكومة بشأن العنف السياسي، "قد ينتهي بك الأمر إلى تفويت الهدف إذا حظرت المنظمة". وقال إن الأولوية يجب أن تكون ملاحقة "القادة الأفراد الذين يثيرون الأمور حاليًا وينتقلون من منطقة إلى أخرى".

وخلص اللورد والني إلى القول: "إذا كان من الممكن اعتبار الحظر جزءاً من أداة فعّالة تمكننا من الوصول إلى هؤلاء الأفراد، فلنحاول القيام بذلك بسرعة. ولكن بسبب هذا التعقيد، لست متأكداً ما إذا كان الحظر هو أول ما يجب أن نلجأ إليه".

