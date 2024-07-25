إيلاف من لندن: يشارك وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في لاوس، اليوم الخميس، لتعزيز شراكات المملكة المتحدة في مجالات الاقتصاد والمناخ والصحة.

وقالت الخارجية البريطانية إن زيارة لامي ستعمل الزيارة على تعزيز العلاقات مع بعض أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وهي تأتي كجزء من مهمة الحكومة لإطلاق العنان للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في المملكة المتحدة وعبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ستقوم المملكة المتحدة بتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول جنوب شرق آسيا مع وصول وزير الخارجية إلى لاوس اليوم (25 يوليو) لحضور اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وفي فينتيان عاصمة لاوس، سيضع وزير الخارجية المملكة المتحدة كشريك رئيسي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ من خلال إقامة تعاون أوثق في مجالات تشمل التجارة وتغير المناخ والأمن الصحي.

تعاون اقتصادي

وبمناسبة أول زيارة رسمية له إلى المنطقة، ستسلط القمة الضوء على خطة هذه الحكومة لتعزيز نفوذ بريطانيا لدى القوى العالمية في المستقبل.

ومع تعداد سكاني يصل إلى 700 مليون نسمة تقريبًا ومن المتوقع أن يصبح اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) رابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، سيستغل وزير الخارجية زيارته لدفع التعاون الاقتصادي للمملكة المتحدة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) والدول الأعضاء فيها

وكجزء من مهمة الحكومة البريطانية لاستعادة قيادة المملكة المتحدة في مجال التنمية، سيعلن وزير الخارجية عن شراكة بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني بين المملكة المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لمعالجة التحديات الصحية العالمية الأكثر إلحاحًا في العالم. وسيساعد الصندوق في اكتشاف الأمراض المستقبلية والوقاية منها وتعزيز الأمن الصحي داخل المنطقة وفي الداخل أيضًا.

ويعد الاجتماع أيضًا فرصة لإعادة التأكيد على مكانة المملكة المتحدة كدولة رائدة في مجال المناخ، من خلال صندوق التحول الأخضر الجديد بين المملكة المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بقيمة تصل إلى 40 مليون جنيه إسترليني للمساعدة في تعزيز النمو الأخضر والاستفادة من خبرات المملكة المتحدة لدعم البلدان التي تقف في طليعة أزمة المناخ.

وسيساعد التمويل في إطلاق العنان للنمو الأخضر لشركات آسيان، وبالتالي فتح فرص جديدة للشركات والمصدرين في المملكة المتحدة.

تصريح لامي

وإلى ذلك، قال وزير الخارجية ديفيد لامي: تضم رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ما يقرب من 700 مليون شخص، وسوف تصبح رابع أكبر اقتصاد بحلول عام 2030. إن تعزيز تعاوننا مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ أمر بالغ الأهمية لنجاح بريطانيا الاقتصادي في المستقبل، وخلق المزيد من فرص العمل والفرص على جانبي العالم.

سوف نؤمن الرخاء للشعب البريطاني بطريقة تدفع النمو في الداخل، وتحمي البيئة، وتعزز مكانة بريطانيا على الساحة العالمية.

كما توفر زيارة وزير الخارجية فرصة للتأكيد على التزام الحكومة بالأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وإظهار وقوفها الثابت مع شركائنا في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في حماية الاستقرار الإقليمي.

اجتماعات ثنائية

وعلى هامش الاجتماع، سيعقد وزير الخارجية اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بالإضافة إلى دول أخرى في المنطقة مثل اليابان ونيوزيلندا. وسيغتنم هذه الفرص للتأكيد على التزام المملكة المتحدة بالعمل معهم في مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك الأمن والاقتصاد وأزمة المناخ والتعليم.

وتأتي رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في أعقاب زيارة قام بها هذا الأسبوع إلى الهند، حيث اتفق وزير الخارجية مع نظرائه على تعزيز التعاون من خلال عدد من المخططات المشتركة الجديدة، بما في ذلك مبادرة الأمن التكنولوجي بين المملكة المتحدة والهند.

وستطلق المملكة المتحدة هذا الصيف برنامج تشيفنينغ الجديد للمنح الدراسية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، مما يعزز روابطها التعليمية بشكل أكبر من خلال جلب بعض أفضل العقول من رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى المملكة المتحدة.

يشار إلى أن المملكة المتحدة اصبحت شريكًا في حوار آسيان في عام 2021، مما منح المملكة المتحدة مقعدًا على الطاولة للتعاون بشكل أوثق مع دول المنطقة.

وفي عام 2022، اتفقت المملكة المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على خطة عمل مشتركة تحدد خارطة طريق للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.