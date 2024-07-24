إيلاف من لندن: بدأ وزير الخارجية البريطاني الجديد أول زيارة للهند لتعزيز شراكة أقوى في مجالات التكنولوجيا والمناخ والنمو، كما سيؤكد أهمية الشراكة الجديدة مع الهند التي تركز على الأمن الاقتصادي والمحلي والعالمي.

وخلال الزيارة التي بدأت اليوم الأربعاء، سيعقد الوزير ديفيد لامي اجتماعات رفيعة المستوى مع الحكومة الهندية وقادة المناخ ورجال الأعمال.

وسيكون الأمن الاقتصادي والمحلي والعالمي في قلب الزيارة لإطلاق الإمكانات الكاملة للشراكة بين المملكة المتحدة والهند.

التجارة الحرة

خلال الزيارة، سيدفع وزير الخارجية من أجل إعادة ضبط الشراكة بين المملكة المتحدة والهند، بما في ذلك من خلال تعزيز التزام المملكة المتحدة بتأمين اتفاقية التجارة الحرة التي ستفيد كلا الاقتصادين. وسوف يخبر نظيره الهندي أنه يريد دفع نمو أكبر لكلا البلدين.

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي: الهند هي القوة العظمى الناشئة في القرن الحادي والعشرين، وأكبر دولة في العالم حيث يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، وواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.

واضاف بأن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة لدينا هي الأرضية وليس السقف لطموحاتنا لإطلاق العنان لإمكاناتنا المشتركة وتحقيق النمو، من بنغالورو إلى برمنغهام. لدينا مصالح مشتركة بشأن التحول الأخضر والتكنولوجيات الجديدة والأمن الاقتصادي والأمن العالمي.

أزمة المناخ

وخلال الزيارة، سيقوم وزير الخارجية بحشد الدعم لتسريع العمل بشأن أزمة المناخ مع الهند كشريك لا غنى عنه - لدفع التحول إلى الطاقة النظيفة إلى الأمام وخلق الفرص للشركات البريطانية والهندية.

وسيناقش الشراكة في المبادرات العالمية التي تقودها الهند لتوفير الوصول إلى الطاقة النظيفة والقدرة على التكيف مع المناخ في جنوب العالم والدول الجزرية الصغيرة.

وسيؤكد وزير الخارجية على أهمية الجسر الحي بين المملكة المتحدة والهند. وهو يمثل 1.7 مليون شخص من ذوي التراث الهندي الذين اتخذوا من المملكة المتحدة وطنهم ويقدمون مساهمة استثنائية في الحياة البريطانية.

وفي زيارته إلى ثالث أكبر شركة تكنولوجيا في الهند، سيلتقي وزير الخارجية بقادة الأعمال لتسليط الضوء على كيفية عمل المملكة المتحدة والهند معًا لتحقيق طموحات مشتركة مثل العلوم المتطورة لتشجيع الابتكار وتعزيز التجارة وتحسين سبل عيش العمال. في كلتا الدولتين.

وسيعقد وزير الخارجية أيضًا محادثات رفيعة المستوى مع أعضاء من الحكومة الهندية، بما في ذلك الدكتور سوبرامانيام جيشانكار، وزير الشؤون الخارجية الهندي.

وسيكرر التأكيد على المساهمة الاستثنائية للهنود البريطانيين، قائلا إنهم يثرون المشهد الاجتماعي والاقتصادي في المملكة المتحدة وهم مثال لبريطانيا الحديثة.

الشراكة الجديدة

وسيقول إنه يتعين علينا تسخير ذلك وإطلاق العنان لإمكانات الشراكة الجديدة بين المملكة المتحدة والهند، حتى نتمكن من تحقيق الرخاء ليس لشعبي الهند والمملكة المتحدة فحسب، بل لبقية العالم.

وسيسافر وزير الخارجية من الهند لحضور اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في لاوس حيث سيعمل على تعزيز الشراكات الاقتصادية للمملكة المتحدة ويكشف النقاب عن تعاون جديد في مجال المناخ والصحة.