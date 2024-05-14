إيلاف من لندن: استدعت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، السفير الصيني تشنغ زيغوانغ بعد مزاعم بالتدخل الأجنبي في أراضي المملكة المتحدة، بما يتعارض مع قانون الأمن القومي لعام 2023.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية: اليوم، بناء على تعليمات من وزير الخارجية، تم استدعاء السفير الصيني إلى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية.

وأضاف: كانت وزارة الخارجية البريطانية واضحة بشكل لا لبس فيه في توضيح أن نمط السلوك الأخير الذي وجهته الصين ضد المملكة المتحدة، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والتقارير عن روابط التجسس وإصدار المكافآت، غير مقبول.

وجاءت الاستدعاء في أعقاب الإعلان يوم الاثنين عن توجيه تهم لثلاثة أشخاص بارتكاب جرائم بموجب قانون الأمن القومي كجزء من تحقيق يقوده ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة. جهاز المخابرات الأجنبية الذي تتعلق به الاتهامات هو جهاز منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

خطر الكتروني

وكانت مديرة وكالة الاستخبارات السيبرانية GSHQ البريطانية، آن كيست بتلر، قالت اليوم الثلاثاء، إن الصين تشكل خطراً إلكترونياً حقيقياً ومتزايداً على المملكة المتحدة، مضيفة أنه "بينما تمثل روسيا وإيران تهديداً مباشراً، فإن بكين تمثل تحدياً حاسماً"، بينما استدعت الخارجية البريطانية، السفير الصيني، بعد اعتقال جواسيس.

وأضافت بتلر في مؤتمر أمني في برمنغهام وسط البلاد: "كما قال رئيس الوزراء، فإن السنوات القليلة المقبلة ستكون من أخطر الأعوام وأكثرها تحولاً".

وشددت المسؤولة في أول ظهور إعلامي لها منذ تعيينها مديرة لوكالة الاستخبارات، العام الماضي، على أن التهديد الذي تمثله روسيا حاد ومنتشر عالمياً، بينما تظل إيران عدوانية في الفضاء الإلكتروني"، مضيفة أنه "بينما التحدي الأكبر تمثله الصين".

وقالت: "في الفضاء الإلكتروني، نعتقد أن التصرفات غير المسؤولة لجمهورية الصين الشعبية تضعف أمن الإنترنت للجميع".

