إيلاف من لندن: عقد وزراء في الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، اجتماع طوارىء "كوبرا" لمناقشة استجابة الحكومة لأعمال الشغب والاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت المدن والبلدات في المملكة المتحدة.

وأطلق رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر نظامًا قضائيًا خاصًا حتى تتمكن المحاكم من الجلوس لمدة 24 ساعة للتعامل مع البلطجية الذين اجتاحوا المدن والبلدات في بريطانيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء إن بروتوكول المحاكم الإضافية الذي تم وضعه "سيعني أن المحاكم يمكن أن تجلس لفترة أطول حسب الحاجة لضمان تقديم الأفراد المتهمين إلى العدالة في أسرع وقت ممكن".

يذكر أن لجنة كوبرا، التي سميت على اسم غرفة إحاطة مكتب مجلس الوزراء في وايتهول، هي لجنة مكونة من وزراء وموظفين مدنيين وشرطة وضباط استخبارات ومسؤولين آخرين ذوي صلة تجتمع لمناقشة خطط الاستجابة للطوارئ.

عمل المحكمة

وإذ ذاك، أكد المتحدث باسم 10 داونينغ ستريت أن ساعات انعقاد المحكمة هي مسألة تخص القضاء. وأضاف: "لكن رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل واضحون في رغبتهم في رؤية العدالة السريعة وأي شخص متورط في أعمال الشغب هذه ليرى القوة الكاملة للقانون".

وتعهد بأن مثيري الشغب "سيندمون" على الانخراط في "البلطجة اليمينية المتطرفة" ووعد أولئك المتورطين في الاضطرابات "بمواجهة القوة الكاملة للقانون" أثناء حديثه إلى الأمة يوم الأحد.

جيش دائم

وعلى صلة، قال السير كير ستارمر إن الشرطة ستتمتع بالقدرة على الوصول إلى "جيش دائم من الضباط المتخصصين" للتعامل مع أعمال الشغب، عقب اجتماع لجنة مكافحة الشغب (كوبرا).

وأضاف أن الجيش الدائم يتألف من ضباط "مستعدين للانتشار لدعم المجتمعات". وقال إن العدالة الجنائية "ستُعزز"، حيث طلب رئيس الوزراء تحديد هوية المتورطين في أقرب وقت ممكن.

وتابع ستارمر القول إنه تم التأكيد له أيضًا على أن الجريمة عبر الإنترنت يتم التعامل معها بجدية كما هو الحال خارج الإنترنت.

"سيكون لدينا جيش دائم من الضباط المتخصصين وضباط الخدمة العامة، حتى يكون لدينا ما يكفي للتعامل مع هذا".

لا تسامح

ويقول السير كير: "هذا ليس احتجاجًا - إنه عنف محض ولن نتسامح مع الهجمات على المساجد أو مجتمعاتنا المسلمة".

وعندما سُئل عن الدعوات لاستدعاء البرلمان، قال السير كير إن تركيزه ينصب على التأكد من أن "شوارعنا آمنة".

وردًا على اتهامات منظمة الإصلاح في المملكة المتحدة التي يتزعمها نايجل فاراج بما يسمى "الشرطة ذات المستويين"، قال السير كير: "لا يوجد شرطة ذات مستويين. هناك شرطة بلا خوف أو محاباة، تمامًا كما ينبغي أن تكون. تمامًا كما أتوقع متطلبًا. لذا فإن هذه ليست قضية".