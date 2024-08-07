إيلاف من لندن: في أول زيارة لها إلى المنطقة، ستدعو وزيرة التنمية الدولية البريطانية الزائرة للأردن حاليا إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات، كما ستعلن عن مساعدات جديدة لغزة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية على موقعها إن وزيرة التنمية الدولية البريطانية آنيليز دودز ستتعهد بتقديم مساعدات بريطانية جديدة وتلتقي بوزراء أردنيين رئيسيين لمناقشة كيف يمكن للبلدين العمل معًا بشكل أوثق في المستقبل.

ومع تصاعد التوترات بين إسرائيل ولبنان، ستدعو الوزيرة إلى الهدوء في الشرق الأوسط الأوسع، ومواصلة الجهود الدبلوماسية التي بذلها وزراء الخارجية والدفاع في قطر ولبنان وإسرائيل الأسبوع الماضي لقيادة دفعة جديدة من أجل السلام.

مغادرة لبنان

وستكرر أيضًا دعواتها للمواطنين البريطانيين لمغادرة لبنان الآن، بسبب المخاطر المتزايدة المرتبطة بالصراع المستمر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني والجهات الفاعلة غير الحكومية الأخرى في لبنان.

وفي ظل التهديد المتزايد بعدم الاستقرار في المنطقة الأوسع، لا يزال سكان غزة يواجهون أزمة إنسانية مدمرة. وستعلن الوزيرة البريطانية عن 6 ملايين جنيه إسترليني لتمويل عمل اليونيسف لدعم الأسر الضعيفة في غزة.

وستساعد الحزمة البالغة 6 ملايين جنيه إسترليني عشرات الآلاف من سكان غزة على الوصول إلى الغذاء والماء، فضلاً عن خدمات الصحة والتعليم والرفاهية.

كما ستزور أيضًا مستودعًا لبرنامج الغذاء العالمي، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في توصيل المساعدات إلى غزة.

وقت الهدوء

وقالت وزيرة التنمية آنيليز دودز: الآن هو وقت الهدوء، إذا أردنا تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط. ليس من مصلحة أحد أن تتصاعد التوترات وتنتشر في جميع أنحاء المنطقة الأوسع.

واضافت: نحن نشهد التأثير الإنساني للصراع على سكان غزة. سيوفر هذا الدعم البريطاني الجديد شريان حياة للأسر الضعيفة، مما يمنحها إمكانية الوصول إلى الغذاء الأساسي والمياه خلال وقت يائس. أنا ممتن للحكومة الأردنية لدعمها للجهود البريطانية لإيصال المساعدات إلى أولئك الذين هم في حاجة ماسة.

وتابعت: ولكن هذا الوضع المروع لا يمكن أن يستمر. يجب أن نرى وقف إطلاق نار فوري، وإطلاق سراح الرهائن والوصول غير المقيد إلى المساعدات المنقذة للحياة لأولئك في غزة.

وسيدعم التمويل البريطاني تطعيم وتحصين أكثر من 20 ألف طفل، وتوفير أنشطة ترفيهية لأكثر من 8 آلاف طفل في سن المدرسة لتعزيز رفاهتهم ومساعدة أكثر من 55 ألف شخص في غزة على الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي.

خلال زيارتها، ستلتقي الوزيرة أيضًا بشركاء خيريين رئيسيين، بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي للاستماع إلى الوضع الإنساني في غزة والأردن.

دعم اللاجئين السوريين

وعلى صلة وبشكل منفصل، أعلنت المملكة المتحدة اليوم أيضًا أنها تخصص 14 مليون جنيه إسترليني لدعم اللاجئين السوريين الذين يعيشون حاليًا في مخيم الزعتري للاجئين على الحدود الأردنية السورية.

وسيتم تسليم التمويل في سبتمبر/أيلول من هذا العام، حيث يذهب 7 ملايين جنيه إسترليني إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - وكالة الأمم المتحدة للاجئين - ونفس المبلغ إلى برنامج الغذاء العالمي. الأردن هو موطن حاليًا لأكثر من 3 ملايين لاجئ، كثير منهم من سوريا المجاورة.

وخلال زيارتها، ستلتقي الوزيرة بوزير المالية الأردني محمد العسعس، والأمين العام لوزارة الخارجية ماجد القطارنة لمناقشة الأداء الاقتصادي الناجح للأردن في بيئة جيوسياسية صعبة.

وسيبحث الوزراء خطوات مشتركة للمملكة المتحدة والأردن لتسريع الجهود الرامية إلى تعزيز ازدهارهما الاقتصادي، فضلاً عن إيجاد طرق لبناء القدرة على الصمود في مواجهة أزمة المناخ.