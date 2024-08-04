إيلاف من لندن: دعت حكومة المملكة المتحدة، على لسان وزير خارجيتها اللمواطنين البريطانيين في لبنان إلى الرحيل الآن "لأن الوضع قد يتدهور بسرعة".

وتم نشر قوات الحدود البريطانية والمسؤولين القنصليين والعسكريين في المنطقة لدعم موظفي السفارة بعد زيارة وزريري الخارجية والدفاع للشرق الأوسط هذا الأسبوع.

وتواصل المملكة المتحدة تقديم النصح بعدم السفر إلى لبنان وتنصح المواطنين البريطانيين الذين ما زالوا في البلاد بالمغادرة الآن بينما تظل الخيارات التجارية متاحة.

كما يُنصح المواطنين البريطانيين في لبنان بالتسجيل في تسجيل حضورك لتلقي أحدث المعلومات والتحديثات المهمة مباشرة من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO).

مجموعة سيناريوهات

وتم إرسال مسؤولين إلى المنطقة - بما في ذلك لبنان - لتقديم دعم إضافي لموظفي السفارة كجزء من التخطيط التحضيري للحكومة لمجموعة من سيناريوهات الصراع المحتملة، ومع تصاعد التوترات الإقليمية.

وسيساعد الخبراء القنصليون في التخطيط الاستراتيجي والرد على استفسارات الرعايا البريطانيين للتأكد من حصولهم على المساعدة والمشورة التي يحتاجون إليها، ونشرت قوة الحدود ضباطًا على أهبة الاستعداد لمساعدة العمليات القنصلية.

ومع احتمال تأثر طرق الخروج من لبنان - بما في ذلك الطرق - أو تقييدها أو إغلاقها، بسبب الأحداث المتصاعدة دون سابق إنذار، ستواصل الفرق حث الرعايا البريطانيين على المغادرة بينما تظل الخيارات التجارية متاحة.

كما يعمل أفراد الجيش على الانتشار في المنطقة لتزويد السفارات بالدعم التشغيلي لمساعدة الرعايا البريطانيين. هذا إلى جانب سفينة الإنزال RFA Cardigan Bay و HMS Duncan المتواجدتين بالفعل في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​لدعم الحلفاء في المتطلبات الإنسانية، مع وضع سلاح الجو الملكي أيضًا طائرات الهليكوبتر للنقل في وضع الاستعداد.

كلام وزير الخارجية

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي: التوترات عالية، وقد يتدهور الوضع بسرعة. بينما نعمل على مدار الساعة لتعزيز وجودنا القنصلي في لبنان، فإن رسالتي إلى الرعايا البريطانيين هناك واضحة - ارحلوا الآن.

وأضاف: إن توسيع هذا الصراع ليس في مصلحة أحد – فالعواقب قد تكون كارثية. ولهذا السبب نواصل الدعوة إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حل دبلوماسي.

وزير الدفاع

ومن جهته، قال وزير الدفاع جون هيلي: ستكون قواتنا المسلحة دائمًا على أهبة الاستعداد لدعم المواطنين البريطانيين في جميع أنحاء العالم وتعزيز الاستقرار الإقليمي باحترافهم وشجاعتهم.

واضاف: كما قلت للقادة في الشرق الأوسط هذا الأسبوع، يجب أن يكون خفض التصعيد هو التركيز الأساسي في المنطقة، ونحن نحث الجميع على خفض التوترات. يجب أن يكون هناك نهاية للقتال، ووقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، ومسار دبلوماسي للسلام والأمن.