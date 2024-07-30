طهران: أعلن مستشار المرشد الأعلى في إيران، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي، أن إسرائيل ستواجه برد قاسٍ في حال شنت هجوماً على لبنان، بذريعة الرد على استهداف مجدل شمس في مرتفعات الجولان.

وقال خرازي وفقاً لما نقلته وكالة "إرنا"، اليوم الثلاثاء: "يجب أن تعرف إسرائيل أنها إذا أقدمت على هذه المخاطرة فإنها ستواجه رداً قاسياً".

وتابع "أفضل حل لنتانياهو هو إنهاء الحرب الوحشية في غزة، لأنه إذا استمر في الحرب فلن يحصل على شيء سوى الخسائر البشرية والدمار".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "إسرائيل تعتزم الآن توسيع نطاق الحرب من خلال اتهام "حزب الله "بضرب الجولان المحتل". مضيفاً أن "الاتهامات الإسرائيلية سخيفة، حيث يعارض سكان الجولان المحتل" السلطات الإسرائيلية.

من الجدير بالذكر أن انفجار صاروخ في ملعب كرة القدم في مجدل شمس يوم 27 تموز (يوليو)، أدى لمقتل 12 شخصاً من بينهم أطفال، وإصابة نحو 40 آخرين.

واتهمت السلطات الإسرائيلية "حزب الله" اللبناني بالتسبب بالحادث، وتوعدت بالرد. من جهته نفى "حزب الله" تورطه في هذا الحادث.