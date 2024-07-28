طهران: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الأحد، إن بلاده تحذر إسرائيل من أي "مجازفة" جديدة في لبنان.

وقال كنعاني في بيان إن "أي خطوة تنم عن جهل من النظام الصهيوني قد تؤدي إلى توسيع عدم الاستقرار وعدم الأمن والحرب في المنطقة".

وشدد المتحدث على أن "إسرائيل ستتحمل مسؤولية التداعيات غير المتوقعة وردود الفعل على تصرف أحمق كهذا".

ويأتي التحذير على خلفية الهجوم الصاروخي على مجدل شمس في الجولان المحتل، السبت.

وذكرت السلطات الإسرائيلية أن 12 شخصا من بينهم أطفال قتلوا في هجوم صاروخي على ملعب لكرة القدم في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

واتهمت إسرائيل حزب الله اللبناني المتحالف مع إيران بالمسؤولية عن الضربة، وتوعدت بتكبيده ثمنا باهظا.

وفي المقابل، نفى حزب الله أي مسؤولية له عن الهجوم، الذي عزز المخاوف من اندلاع حرب شاملة مع إسرائيل.