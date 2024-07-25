إيلاف من واشنطن: وكأنه يكتب وصيته، وماذا يريد في حال تم اغتياله وثبت أن إيران الفاعل، حيث أكد الرئيس المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب الخميس، أنه يجب القضاء على إيران، خصم الولايات المتحدة، في حال قامت باغتياله.

وكتب ترامب في منشور على شبكة "تروث سوشيال": "إذا اغتالوا الرئيس ترامب، وهو احتمال قائم دوماً، آمل أن تطمس الولايات المتحدة إيران، أن تمحوها عن وجه الأرض، إذا لم يحصل ذلك سيعتبر قادة الولايات المتحدة جبناء وبلا شجاعة".

وأرفق ترامب التعليق بتسجيل فيديو لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يتحدث فيه أمام الكونغرس الأميركي الأربعاء على مخطط يستهدف ترامب يزعم أنه مخطط إيراني.

وفي الأسبوع الماضي أفادت وسائل إعلام أميركية بأن جهاز الخدمة السرية عزز إجراءات حماية ترامب بعدما اكتشف "تهديدات" مصدرها خطة إيرانية لاغتيال الرئيس السابق، مؤكدة أن لا علاقة بين هذه الخطة ومحاولة الاغتيال التي تعرض لها المرشح الجمهوري.

خطة إيرانية واجراءات أميركية

وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية بتلقي سلطات أميركية معلومات بشأن خطة لطهران تستهدف الرئيس السابق، ما دفع إلى تعزيز الحماية الأمنية لترامب.

وقد بلغت العلاقات المتوترة بين واشنطن وإيران حافة الانفجار مع سعي طهران للانتقام لمقتل قائد الحرس الثوري قاسم سليماني في العام 2020، بأمر من ترامب الذي كان حينها رئيسا للولايات المتحدة.

ووقاً لتقرير "سكاي نيوز" قال مجلس الأمن القومي الأميركي إنه يتابع منذ سنوات تهديدات إيرانية تطلق ضد مسؤولين سابقين في إدارة ترامب.

وأعاد منشور ترامب إلى الأذهان واقعة مثيرة للجدل تعود للعام 2019 حين هدد خلال ولايته الرئاسية بـ"طمس" إيران إذا نفذت هجوما على "أي شيء أميركي".