إيلاف من بروكسل: أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف مواطني الاتحاد الأوروبي يعتقدون أن الفساد متفش في بلدانهم، واللافت في الأمر أن نسبة ليست بالقليلة منهم (حوالي 30 %) يعتقدون أن هذا الفساد ليس مجرد شكوك، بل يؤثر على حياتهم المعيشية بصورة مباشرة.

وجاء في التقرير الذي تضمن نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة يوروبارومتر الأوروبية أن أكثر من الثلثين (68%) يعتقدون أن الفساد مستشر على نطاق واسع في بلادهم.

اليونان الأعلى وفنلندا الأقل

وجاءت التعليقات الأكثر انتقادا من سكان اليونان (98%)، والبرتغال (96%)، ومالطا وسلوفينيا (95% لكل منهما)، في حين سجلت أدنى المعدلات في فنلندا (18%)، والدنمارك (26%)، ولوكسمبورغ (43%).

وأشار التقرير إلى أن 27% من المستطلعة آراؤهم قالوا إن الفساد يؤثر عليهم شخصيا في حياتهم المعيشية.

من ناحية ثانية، يعتقد 65% من المشاركين أن الفساد لا يكافح بشكل كاف على المستويات العليا، في حين أن 57% لا يعتقدون أن حكوماتهم تتخذ إجراءات فعالة لمكافحة الفساد، وفقاً لما نشرته شبكة RT.

وتم إجراء الاستطلاع بمشاركة 26.4 ألف مقيم في 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تزيد أعمارهم عن 15 عاما.