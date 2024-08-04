أُطلق نحو 50 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى وانفجرت صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

قالت "المقاومة الإسلامية" في لبنان إنها أدخلت على جدول نيرانها ‏"بيت هيلل" وقصفتها لأول مرة بعشرات صواريخ "الكاتيوشا"، وإن قصف "بيت هيلل" جاء رداً على الاعتداءات التي ‏طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين.

كما قال الإعلام الإسرائيلي إن صفارات الإنذار متواصلة في مناطق عدة بالجليل الأعلى وكريات شمونة للتحذير من عمليات إطلاق صواريخ.

ونقلت وسائل الإعلام اللبنانية أن هذه الهجمات ليست ردّاً على اغتيال القائد فؤاد شكر في بيروت، بل هي جزء من "النشاط الطبيعي" لحزب الله في دعم غزة.

دعوات مستمرة لمغادرة لبنان "فوراً"

Reuters

جددت سفارات أجنبية وعربية الدعوات لمواطنيها في لبنان مغادرة البلاد "بأسرع وقت ممكن"، وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

حثت السفارة الأميركية في بيروت مواطنيها على مغادرة لبنان "بأي تذكرة متاحة"، ويأتي هذا التحذير في أعقاب تحذير مماثل من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الذي قال إن الوضع الإقليمي "قد يتدهور بسرعة".

وتعهّدت إيران بـ"رد صارم" على إسرائيل، التي تتهمها بمقتل زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران يوم الأربعاء. وجاء اغتياله بعد ساعات من قيام إسرائيل بقتل قائد حزب الله فؤاد شكر في بيروت.

ويخشى أن يلعب حزب الله دوراً كبيراً في أي رد انتقامي من هذا القبيل، مما قد يؤدي بدوره إلى رد إسرائيلي خطير.

Reuters عائلة مغادرة من مطار بيروت

كما أصدرت وزارة الخارجية الأردنية نصيحة لمواطنيها، حيث أخبرت الموجودين في لبنان بمغادرته على الفور وحذرت الآخرين من السفر إلى هناك.

صرحت السفارة الأمريكية يوم السبت أن أولئك الذين يختارون البقاء في لبنان يجب أن "يعدوا خطط طوارئ" وأن يكونوا مستعدين "للبقاء في مكانهم لفترة طويلة من الزمن".

وقالت إن العديد من شركات الطيران علقت وألغت رحلاتها، وبيعت العديد منها، لكن "خيارات النقل التجاري لمغادرة لبنان لا تزال متاحة".

حذرت كندا مواطنيها من السفر إلى إسرائيل، قائلة إن الصراع الإقليمي يعرض الأمن العالمي للخطر.

وتقول الحكومة الكندية في تحذير سفر أصدرته لرفع مستوى المخاطر المتعلقة بالسفر إلى إسرائيل: "يمكن أن يتدهور الوضع الأمني ​​أكثر دون سابق إنذار".

ويقول تحذير السفر: "إذا اشتد الصراع المسلح، فقد يؤثر ذلك على قدرتك على المغادرة بالوسائل التجارية. وقد يؤدي ذلك إلى تعطيل السفر، بما في ذلك إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات الجوية وتحويلها".

وقال البنتاغون إنه ينشر سفن حربية وطائرات مقاتلة إضافية في المنطقة للمساعدة في الدفاع عن إسرائيل من الهجمات المحتملة من قبل إيران ووكلائها.

وقالت المملكة المتحدة إنها ترسل أفرادًا عسكريين إضافيين وموظفين قنصليين ومسؤولين عن قوة الحدود للمساعدة في أي عمليات إجلاء - لكنها حثت المواطنين البريطانيين على مغادرة لبنان "أثناء تشغيل الرحلات الجوية التجارية".

توجد سفينتان عسكريتان بريطانيتان بالفعل في المنطقة ووضع سلاح الجو الملكي طائرات هليكوبتر للنقل في وضع الاستعداد.

وقال السيد لامي إنه "ليس من مصلحة أحد أن ينتشر هذا الصراع في جميع أنحاء المنطقة".

في أبريل/نيسان، شنت إيران هجوماً جوياً على إسرائيل باستخدام 170 طائرة بدون طيار و30 صاروخاً كروز وما لا يقل عن 110 صواريخ باليستية.

وكان ذلك رداً على القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق، سوريا.

ويخشى كثيرون أن يتخذ رد إيران في هذا الحدث شكلاً مماثلاً.

"سمعنا تهديدات من جميع الجهات. نحن مستعدون لأي سيناريو"

وفي مكالمة هاتفية مع رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الجمعة، قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني إن إيران "ستستخدم بلا شك حقها الأصيل والمشروع" في "معاقبة" إسرائيل.

ويوم الجمعة، حذر مذيع على التلفزيون الرسمي الإيراني من أن "العالم سيشهد مشاهد غير عادية".

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإسرائيليين من أن "أياما صعبة تنتظرنا، لقد سمعنا تهديدات من جميع الجهات. نحن مستعدون لأي سيناريو".

وتم إرسال الوزراء الإسرائيليين إلى منازلهم هذا الأسبوع بهواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية في حالة وقوع هجوم على البنية التحتية للاتصالات في البلاد.

تصاعدت التوترات بين إسرائيل وإيران في البداية مع مقتل 12 شخصاً في غارة على الجولان المحتل من قبل إسرائيل.

اتهمت إسرائيل حزب الله وتعهدت بالانتقام "الشديد"، على الرغم من أن حزب الله نفى تورطه.

بعد أيام، قُتل القائد الكبير في حزب الله فؤاد شكر في غارة جوية إسرائيلية مستهدفة في بيروت. كما قُتل أربعة آخرون، بينهم طفلان.

بعد ساعات من ذلك، اغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران، الداعم الرئيسي لحماس. كان في زيارة لحضور تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

في مراسم جنازة هنية في طهران يوم الخميس، قاد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الصلاة. وكان قد تعهد في وقت سابق بأن تعاني إسرائيل من "عقاب قاس" على القتل.

وفي الوقت نفسه، قُتل 10 أشخاص في مدرسة تؤوي النازحين في غزة بضربة إسرائيلية، حسبما ذكرت حماس يوم السبت.

وتقول القوات العسكرية الإسرائيلية إن المدرسة في مدينة غزة كانت تستخدم كمركز قيادة للمسلحين. ونفت حماس أنها تعمل من منشآت مدنية.