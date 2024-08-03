إيلاف من لندن: حذر مسؤول غربي من استغلال إسرائيل الرد العسكري (المتوقع) من إيران والمليشيات التابعة لها لشن حرب على لبنان.

وقال المسؤول الذي تحدث لـ"إيلاف" إن إسرائيل تدرس إلى جانب سبل مواجهة الضربات المتوقعة من إيران واليمن والعراق ولبنان أيضا إمكانية شن حرب واسعة على حزب الله وعلى الدولة اللبنانية.

هذا ويشار هنا إلى أن اغتيال إسماعيل هنية في منتجع الكوثر في طهران عندما كان ضيفاً على مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، أدى إلى ردود فعل غاضبة في طهران وتهديد برد كبير وعنيف وواسع على إسرائيل، وكتب المرشد الأعلى على منصة إكس إن إسرائيل إلى زوال.

هذا الأمر يضاف إلى تهديدات حزب الله عن لسان الأمين العام حسن نصر الله الذي قال إن حزبه سيضرب العمق الإسرائيلي، مما جعل قيادة الجيش الإسرائيلي تعد خططاً بالتنسيق مع الولايات المتحدة التي نشرت قوات وحاملات طائرات وبوارج وفرقاطات بشكل غير مسبوق تحسبا لاندلاع حرب إقليمية.

ضربة شاملة للبنان

وقد أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة أنها سوف تبدأ بضرب حزب الله والدولة اللبنانية بكل منشآتها العسكرية والمدنية ومخازن الأسلحة والصواريخ في محيط المطار وداخل الأحياء السكنية وفي كل مكان وستستخدم أسلحة غير اعتيادية تؤدي إلى دمار وخراب كبيرين على حد قول المسؤول.

إيران متهالكة داخلياً

هذا وأشارت مصادر مطلعة في قيادة القوات الأميركية المركزية في الخليج العربي أن إيران تهدد بشكل كبير، وتحاول أن تعد الصواريخ والمسيرات لضرب إسرائيل مع أن الداخل الإيراني هش جداً، وهناك أزمة كبيرة في المستشفيات ونقص في الأدوية وانقطاع مستمر للكهرباء وشح في السلع الأساسية في الأسواق، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف وفي حال نشوب حرب ومواجهات في المنطقة إلى انهيار القطاع الصحي وقطاع الطاقة.

وقد ينهار النظام الذي لا يهتم لأحوال المواطنين ويتركهم لمصيرهم في حين يهدد العالم والمنطقة بضربات صاروخية، ويطلق مليشياته لتضرب هنا وهناك.

ضربات من الأسطول الأميركي

وتضيف المصادر أن إيران قد تتلقى ضربات موجعة من الأسطول الأميركي المنتشر في الخليج، والبحر الأحمر، وأن إسرائيل قد تستهدف مرافق حيوية في إيران، الأمر الذي سيكلف النظام غالياً، خاصة وأن أحد أذرعه المهمة والأساسية في المنطقة، حزب الله سيتلقى ضربات في العمق، وقد تجتاح وإسرائيل لبنان، وتحتل الجنوب، وتسيطر على محاور عديدة مستخدمة ذخائر وأسلحة فتاكة وصلتها في الأيام الاخيرة من الولايات المتحدة.



