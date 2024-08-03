إيلاف من بيروت: أفاد مصدر ميداني سوري بأن القوات الأميركية تواصل تعزيز قواعدها في منطقة الجزيرة السورية شمال شرقي البلاد بمروحيات وعتاد عسكري "لتوفير حماية إضافية لإسرائيل".

وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن "القوات الأميركية عززت قواعدها بـ15 مروحية من نوع أباتشي لتعزيز قدراتها الهجومية".

وتابع أن "طائرة أميركية هبطت في قاعدة خراب الجير بريف الحسكة (شمالي سوريا) محملة بالمعدات العسكرية وبطاريات دفاع جوي ومواد لوجستية وعسكرية".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت الجمعة أن وزير الدفاع لويد أوستن سيشرف على نشر قوات إضافية في الشرق الأوسط لحماية إسرائيل، وفقاً لما نقله تقرير شبكة RT.

وقالت نائبة الناطق باسم الـ"بنتاغون" سابرينا سينغ أن نشر القوات الإضافية في الشرق الأوسط سيشمل زيادة في عدد الأفراد.

12 سفينة حربية في الشرق الأوسط

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أكدت أن واشنطن نشرت 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط بعد اغتيال زعيم المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والقيادي في "حزب الله" اللبناني فؤاد شكر.

عن مسؤول في البنتاغون، أن السفن شملت حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" والسفن الحربية المرافقة لها ومجموعة "واسب" البرمائية الجاهزة، وهي قوة مهام برمائية مكونة من 3 سفن تضم أكثر من 4000 من مشاة البحرية والبحارة، وهي متنشرة الآن في مناطق متفرقة بالشرق الأوسط.

ووفقا للتقرير الذي نشرته الصحيفة، أعادت الولايات المتحدة توجيه عدد من السفن الحربية المتمركزة في البحر الأحمر، التي تشن عمليات ضد الحوثيين في اليمن، إلى الخليج والبحر المتوسط، في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة.