إيلاف من بكين: "القطار الطائر" الذي تبلغ سرعته 1000 كيلو متر في الساعة، هو مشروع الصين الجديد الذي يمثل اعجازاً علمياً وتقنياً في النقل والمواصلات، ومن المتوقع أن يكون بمثابة طفرة عالمية جديدة في وسائل النقل والمواصلات الأرضية التي تفوق الطائرات سرعة وتقنية.

فقد أكملت بكين اختبارات مشروع قطار مغناطيسي فائق السرعة يعرف باسم "القطار الطائر"، وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن ممثلي المشروع قالوا إن هذا الاختبار أدى إلى تحسين النضج الفني العام للنظام بأكمله.

وكان أداء الاختبار والنتائج متماشية مع الأرقام المحددة مسبقاً، بما في ذلك السفر المغناطيسي والفرامل، وسرعة السفر القصوى، وارتفاع التعليق المغناطيسي لعربات القطار، ما يشير إلى نجاح الاختبار.

وقد يتم إطلاق "القطار الطائر" فائق السرعة، للعمل بين مجموعات المدن الكبرى. وذكر التقرير أنه قد يختصر وقت السفر بين بكين وشنغهاي مثلاً إلى 90 دقيقة فقط.

أشار الاختبار الناجح إلى التقدم الملموس في تطوير القطار فائق السرعة في الصين، وفقاً لما ذكره صن تشانغ، خبير السكك الحديدية في جامعة شنغهاي تونغجي، لصحيفة غلوبال تايمز يوم الاثنين.

وقال تشانغ إنه يجب تنفيذ أعمال التحقق من السلامة على المدى الطويل قبل أن يصبح نظام نقل عام شائع الاستخدام.

وكان إيلون ماسك قد اقترح مفهوم نظام النقل في أنبوب منخفض الضغط في عام 2013، وأطلق عليه اسم هايبرلوب، لكن شركته التي تركز على تطوير النظام - هايبرلوب وان - أغلقت أبوابها في نهاية عام 2023، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

يذكر أن طول السكك الحديدية الصينية يبلغ 159 ألف كيلومتر، وأكثر من 45 ألف كيلومتر من الإجمالي خطوط عالية السرعة، حسبما أظهرت البيانات الرسمية.