إيلاف من القاهرة: يخيم التوتر على علاقة تل أبيب وأنقرة في الآونة الأخيرة، وبلغ الأمر حد القطيعة التجارية بينهما، وعلى الجانب الآخر ترتفع حدة التوتر بين تل أبيب والقاهرة لأسباب تتعلق بما يحدث في غزة، وحينما يحدث التقارب بين القاهرة وأنقرة بعد الاتفاق على صفقة عسكرية ضخمة، فإنه من المنطقي أن تجد عنواناً في صحافة تل أبيب يرصد كل ذلك بكلمات تقول :"أخبار سيئة لإسرائيل".

فقد حذرت وسائل إعلام إسرائيلية من صفقة سلاح ضخمة بين مصر وتركيا قد تقلب موازين القوى بالمنطقة، وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، في تقرير لها تحت عنوان "أخبار سيئة لإسرائيل"، إنه من المتوقع الإعلان قريباً عن صفقة طائرات بدون طيار بين الطرفين، ضمن سلسلة صفقات سيتم الكشف عنها خلال الزيارة المرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة.

وأشارت معاريف إلى أن زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، للقاهرة تمت في ظل غياب متعمد لوسائل الإعلام المصرية، معتبرة أنها تضمنت جولة في شمال سيناء.

وقالت الصحيفة العبرية إنه من المتوقع الإعلان قريبا عن الصفقة التي تشمل طائرات بدون طيار من طراز "بيرقدار" التي تطلبها القاهرة.

وتهدف الصفقة إلى عمليات الصيانة والإنتاج مستقبلاً في مصانع مصر العسكرية، وهو ما تسبب في تأجيل مرحلة الإعلان عن الصفقة من بداية العام.

وكانت تركيا قد أعلنت في شهر آيار (مايو) عن فرض حظر تجاري على إسرائيل، بما في ذلك حظر شامل على تصدير واستيراد البضائع.

وقالت معاريف إنه في حين أن العلاقات بين إسرائيل وتركيا تشهد توترا غير مسبوق وكذلك بين مصر وإسرائيل بسبب سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح، تشهد العلاقات بين أنقرة والقاهرة أياماً أفضل بكثير، وأصبح البلدين أقرب إلى بعضهما البعض في الأشهر الأخيرة، وهو الأمر الذي رصدته شبكة RT الروسية.

