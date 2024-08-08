باريس : أقر المهاجم الدولي السابق والمدرب الحالي للمنتخب الأولمبي الفرنسي تييري هنري أنه لا يريد الاستيقاظ من الحلم بعد الوصول إلى نهائي مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد بلاده، آملاً أن يتوج هذا المشوار بإحراز الذهبية الجمعة ضد إسبانيا على ملعب "بارك دي برانس" في باريس.

وقال أسطورة أرسنال الإنكليزي "أعتقد أنه سيكون من الصعب الاستيقاظ. كل ليلة وبينما أشاهد (الألعاب الأولمبية) تصيبني القشعريرة عندما أراهم (أبناء بلاده) يفوزون"، مضيفاً "عندما نتمكن من التعاضد فنحن بلد جميل وأعتقد أننا بحاجة إلى ذلك بعد كل الذي حصل قبل الألعاب".

ودخلت فرنسا الأولمبياد في خضم أزمة سياسية نتيجة اقتراب اليمين المتطرف من الانتصار في الانتخابات التشريعية الشهر الماضي.

ووضعت فرنسا خلفها هذه المحنة وقدمت ألعاباً ناجحة إن كان على الصعيد التنظيمي أو نتائج رياضيها الذين يحتلون المركز الرابع في ترتيب الميداليات بـ13 ذهبية و51 بالمجمل قبل أربعة أيام على ختام المنافسات.

وبفضل تألق ليون مارشان في أحواض السباحة وتيدي رينر على بساط الجودو، قدمت فرنسا أولمبياداً قياسياً من حيث عدد الميداليات ويأمل هنري ورجاله أن يضيفوا أخرى من الذهب بعدما ضمنوا الفضية نتيجة بلوغ النهائي بعد الفوز على مصر في نصف النهائي.

وقال هنري "إنه حدث مميز لأنك عادة لا تفكر بأن تكون ثانياً أو ثالثاً، لكن بالنسبة لي القصة (في أولمبياد باريس) كانت ناجحة (بضمان فضية) والآن دعونا نجعلها أفضل" من خلال الفوز على إسبانيا الجمعة في النهائي ومنح فرنسا ذهبيتها الثانية في كرة القدم للرجال بعد أولى عام 1984.

وخاضت فرنسا مبارياتها في دور المجموعات في مرسيليا ونيس حيث فازت على الولايات المتحدة 3 -0 وغينيا 1- 0 ونيوزيلندا 3- 0، ثم تخطت الأرجنتين 1- 0 في ثمن النهائي في بوردو ومصر 3-1 بعد التمديد في ليون خلال دور الأربعة، وبالتالي ستكون مباراة الجمعة ظهورها الأول في العاصمة.