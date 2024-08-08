باريس: حقق الرياضيون العرب نتائج جيدة في دور الـ 16 من مسابقات التايكوندو المقامة الخميس في القصر الكبير، بتأهل الأردني زيد كريم والتونسية شيماء التومي واللبنانية ليتيسيا عون إلى ربع النهائي ضمن ألعاب باريس 2024.

وفاز كريم، المصنف سادساً وحامل فضية آسياد 2023، على البرازيلي إديفال بونتيس الحادي عشر 2 1 في وزن ما دون 68 كلغ، ويواجه التركي هاكان ريتشبير التركي الثالث في الدور المقبل.

وقلبت التومي العاشرة تأخرها في الجولة الاولى إلى فوز على الاميركية فايث ديلون السابعة 2 1 في وزن ما دون 57 كلغ، لتبلغ ربع النهائي حيث تواجه الإيرانية ناهد كيانيشانده الثانية.

وفي الوزن ذاته، نجحت عون الحادية عشرة في الفوز على لو تشا لينغ السادسة من الصين تايبيه 2 0، على أن تواجه في ربع النهائي ميليانا ريك من مقدونيا الشمالية.

ويسعى لبنان لتحقيق أول ميدالية أولمبية بعد 44 عاماً على برونزية المصارع حسن بشارة في موسكو 1980.