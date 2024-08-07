باريس : اعتُقل لاعب الهوكي الأسترالي توماس كريغ للاشتباه بشرائه الكوكايين من تاجر مخدرات في وسط باريس، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من الشرطة والنيابة العامة الأربعاء.

وبالطبع يتوجب على البعثات الأولمبية لكافة دول العالم منح اللاعبين محاضرات في قوانين البلد المنظم للأولمبياد أو الحدث الرياضي العالمي، حيث تختلف هذه القوانين بين دول العالم، والجهل بالقانون لا يعفي اللاعبين من المسؤولية.

وشارك لاعب الوسط كريغ البالغ من العمر 28 عاماً آخر مرة مع أستراليا الأحد، في مباراة ربع النهائي التي خسرها فريقه أمام هولندا ضمن الألعاب الأولمبية في باريس.

وقال مصدرٌ في الشرطة إن اللاعب أُوقف الأربعاء حوالي الساعة 00:30 صباحاً (22:30 بتوقيت غرينيتش) بعد "بيع كوكايين" بالقرب من مبنى سكني.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الأسترالي كان بحوزته حوالي غرام من الكوكايين عندما اعتُقل، وكان لا يزال رهن الاحتجاز لدى الشرطة في وقتٍ مبكرٍ الأربعاء.

كما اعتُقل البائع البالغ من العمر 17 عاماً والذي كان يحمل أنواعاً عديدة من المخدرات بالإضافة إلى الكوكايين، بما في ذلك 75 حبة إكستاسي ومخدرات صناعية.

وقال ممثلو الادعاء إنه نظراً للكمية الكبيرة من المخدرات التي عُثر عليها بحوزة البائع، فقد سُلّم التحقيق إلى قسم مكافحة المخدرات التابع في الشرطة الفرنسية.

وأكدت اللجنة الأولمبية الأسترالية أن عضواً في فريق الهوكي الأسترالي "رهن الاحتجاز" بعد توقيفه في باريس الثلاثاء.

وشددت على أنه "لم تُوجّه أية اتهامات إليه"، مضيفةً "تواصل اللجنة الأولمبية الأسترالية إجراء استفساراتها وترتيب الدعم لعضو الفريق".