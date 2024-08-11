باريس: استبعد النجم ليبرون جيمس المتوّج مع المنتخب الاميركي بذهبية كرة السلة في أولمبياد باريس بـ "أجمل ميدالية"، وذلك للمرة الثالثة في مسيرته، امكانية مشاركته في أولمبياد لوس أنجليس 2028.

قال نجم لوس أنجليس ليكرز "إنها لحظة عظيمة لكرة السلة الأميركية".

وتابع "أنا أعيش هذه اللحظة. أشعر بالفخر الشديد لأنني لا أزال قادراً على لعب هذه الرياضة وعلى مستوى عالٍ، واللعب مع 11 لاعباً رائعاً باشراف طاقم تدريب رائع وقد تمكنا من تحقيق ذلك من أجل بلادنا".

لعب أفضل هداف في تاريخ "أن بي آيه" دوراً رئيساً في فوز بلاده باللقب الأولمبي الخامس توالياً، حيث سجل 14 نقطة، وأضاف إليها 10 تمريرات حاسمة و6 متابعات في النهائي المثير أمام فرنسا المضيفة 98 87، في اعادة لنهائي طوكيو قبل ثلاث سنوات.

واختير "الملك" جيمس أفضل لاعب في البطولة عقب عودته إلى الألعاب الأولمبية بعد غياب دام 12 عاماً.

وتحدث جيمس عن أهمية تتويجه بالمعدن الاصفر "إنه يعني كل شيء. في هذه المرحلة الأخيرة من مسيرتي، لا أعرف عدد المباريات التي سأخوضها، وكم من اللحظات الكبيرة، لذا فإن وجود عائلتي هنا يعني كل شيء بالنسبة لي".

فاز نجم ليكرز البالغ 39 عاماً بالميدالية البرونزية في أثينا عام 2004 وكان جزءاً من "فريق الخلاص" الذي فاز بالميدالية الذهبية في بكين بعد أربع سنوات، قبل أن يكرر الانجاز نفسه في لندن عام 2012.

وأردف قائلاً "هذه الميدالية هي الأجمل، لأنها ميدالية اللحظة الحالية"، مشيراً إلى أن هذه ستكون دورة الألعاب الأخيرة له.

واستطرد "لا أرى نفسي ألعب في لوس أنجليس (في 2028). ومع ذلك، لم اعتقد أني سألعب في باريس أيضاً، لكن بعد أربع سنوات، لا أرى نفسي حقاً هناك".

وعن الهدف من خلال هذه المشاركة، قال "لم نكن معاً إلا لفترة قصيرة من الزمن، وكان لدينا هدف مشترك وهو الذهب، أن نتحمل المسؤولية كل يوم حتى نصبح أفضل، وقد فعلنا ذلك كل يوم حتى المباراة الأخيرة".