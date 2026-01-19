إيلاف من الرباط: حقق المنتخب المغربي لكرة القدم تقدما بثلاثة مراكز ليحتل ، لأول مرة في التاريخ، المرتبة الثامنة في التصنيف العالمي لكرة القدم للرجال، وفقا لنسخة شهر يناير (كانون الثاني) التي أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الإثنين.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان له أنه على الرغم من الهزيمة في المباراة النهائية لكأس إفريقيا للأمم 2025، يمكن للمغرب، البلد المضيف، أن يعتز بالعودة إلى قائمة العشرة الأوائل لأول مرة منذ أبريل (نيسان) 1998 (حين احتل المركز العاشر)، محققا بذلك أفضل تصنيف في تاريخه.

وبات رصيد المغرب الإجمالي حاليا 1736.57 نقطة (+ 20.23). وجاء تقدم المغرب على حساب كل من كرواتيا (المرتبة 11، -1) التي خرجت من قائمة العشرة الأوائل، وكذا بلجيكا (المرتبة 9، -1) وألمانيا (المرتبة 10، -1).

وظلت صدارة التصنيف دون تغيير، حيث تواصل إسبانيا المركز الأول، تليها الأرجنتين بطلة العالم في المركز الثاني، ثم فرنسا في المركز الثالث.

وعلى المستوى الإفريقي، يواصل المغرب تصدره للقارة، يليه السنغال المتوج بكأس الأمم الإفريقية (المرتبة 12، +7)، بينما حقق المنتخب النيجيري الحائز على الميدالية البرونزية في الكان (المرتبة 26 حاليا)، والكاميروني الذي بلغ ربع النهائي في الكان (المرتبة 45 حاليا)، قفزة غير مسبوقة بـ 12 مركزا لكل منهما.

ووفقا للفيفا، فقد أثرت كأس الأمم الإفريقية على توزيع الاتحادات القارية في التصنيف، حيث أصبحت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم تضم الآن تسع دول في قائمة الخمسين الأوائل، أي بزيادة دولتين عما كان عليه الوضع في نهاية عام 2025.

بينما فقد كل من الاتحاد الآسيوي واتحاد الكونكاكاف مركزا واحدا، ليتراجعا إلى أربعة ممثلين لكل منهما. ويستمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الهيمنة على التصنيف بـ 26 فريقا ضمن أفضل 50 منتخبا عالميا، في حين عاد اتحاد أميركا الجنوبية (CONMEBOL) ليمتلك سبعة ممثلين ضمن قائمة الخمسين الأوائل، بينما تظل فرق اتحاد أوقيانوسيا غائبة عن القائمة.