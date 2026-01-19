لندن : أكّد الدنماركي الإيطالي توماس فرانك أنه لا يزال يحظى بدعم إدارة توتنهام صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بعدما التقى المدرب الواقع تحت الضغط بصنّاع القرار في النادي الاثنين.

وأشارت تقارير إلى أن مستقبل فرانك نوقش داخل النادي الأحد، عقب الهزيمة المخيبة على أرضه أمام وست هام المتعثر 1 2.

وأطلقت جماهير توتنهام صافرات الاستهجان ضد فرانك وصرخت "سيقيلونك صباح الغد" خلال مباراة وست هام.

لكن فرانك قاد حصة التدريب مع لاعبيه قبل زيارة بوروسيا دورتموند الألماني إلى شمال لندن في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، ولا يزال يؤكد أنه سيُمنح فرصة إنقاذ منصبه.

وتناول الدنماركي الغداء الاثنين مع الرئيس التنفيذي لتوتنهام فيناي فينكاتيشام، والمدير الرياضي يوهان لانغه، ونيك بويتشر، أحد أفراد مجموعة الملكية.

وقال فرانك للصحافيين "كنت فقط، كيف يمكنني القول، أشعر بالثقة طوال الطريق. قلت ذلك في كل مؤتمر صحافي. تناولت الغداء اليوم مع نيك وفيناي ويوهان، وكل شيء كان جيدا".

وأضاف "كل ذلك جزء من السيرك الإعلامي، ولا يمكنني التفكير إلا في الفوز على دورتموند".

وبعد سبعة أشهر فقط من تعيينه قادما من برينتفورد خلفا للمقال الأسترالي أنج بوستيكوغلو، أصبح فرانك على شفير الإقالة بسبب النتائج الكارثية لتوتنهام.

كانت هزيمة وست هام الخسارة الثالثة تواليا لتوتنهام، والثامنة في آخر 14 مباراة في مختلف المسابقات.

وقال فرانك متحمّلا مسؤولية وضع الفريق "حتى أفضل مدرب في العالم، (الإسباني) بيب غوارديولا، يقول: +أنا لا شيء من دون لاعبيّ+، ومن المنصف القول إنهم لم يكونوا متاحين بما يكفي طوال الوقت".