باريس: حسمت أستراليا برونزية مسابقة كرة السلة للسيدات في اليوم الأخير من أولمبياد باريس، وذلك بفوزها المثير على بلجيكا 85 81 الأحد على ملعب "بيرسي أرينا" بفضل تألق إزي ماغبيغور صاحبة 30 نقطة مع 13 متابعة.

وبعدما انتهى مشوارها في نصف النهائي على يد الولايات المتحدة حاملة اللقب، عوضت أستراليا بعض الشيء ونالت ميداليتها الأولمبية السادسة، موزعة مناصفة بين فضيات وبرونزيات، حارمة بلجيكا من تتويج مشاركتها الثانية بميدالية رغم جهود أبرز نجمات الألعاب إيما ميسيمان (23 نقطة) وجوليو فانلو (26 مع 11 تمريرة حاسمة).

وقدم المنتخبان مباراة مثيرة جداً انتهى ربعها الأول بتقدم أستراليا بفارق نقطة فقط 20 19 حملتها معها إلى الشوط الثاني بعد نجاح بلجيكا في تعويض تخلفها بفارق 7 نقاط 25 32 قبل 4.10 دقيقة على نهايته.

وبدا بعد استراحة الشوطين أن أستراليا في طريقها لحسم المواجهة من دون صعوبة نتيجة تقدمها بفارق 10 نقاط 52 42 مع الوصول إلى منتصف الربع الثالث، لكن بلجيكا لم تلقِ سلاحها وقاتلت حتى تقدمت 59 57 في آخر 1.16 دقيقة ثم 61 60 في نهايته بعد سلة من فانلو في الثواني الأخيرة.