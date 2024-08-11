إيلاف من باريس: حسمت الولايات المتحدة الأميركية صدارة جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024 الذي بلغ خط النهاية اليوم (الأحد)، وعلى الرغم من تعادل أميركا مع العملاق الصيني في عدد الذهبيات (40 لكل منهما)، إلا أن أميركا تصدرت وحسمت السباق لتكون بطلاً لأولمبياد باريس في المجموع العام للميداليات.

40 - 40 ولكن أميركا أولاً

ميداليات الولايات المتحدة في الأولمبياد الذي يشهد العالم ختامه الأحد بلغ مجموعها 126 ميدالية، منها 40 ذهبية، و44 فصية، و 42 برونزية، وجاء التفوق الأميركي بسبب التوهج في لعبتين وهما ألعاب القوى والسباحة على وجه التحديد، فقد حصلت أميركا على 14 ذهبية في ألعاب القوى، و 8 ميداليات في السباحة.

فيما ظفرت الصين بما مجموعه 91 ميدالية، منها 40 ذهبية و 27 ميدالية فضية، و 24 برونزية، وهي ميداليات متنوعة اجمالاً، ولكن أعلاها الغطس 8 ميداليات.

المفارقة أن الولايات المتحدة فعلها وتفوقت على الصين في أولمبياد طوكيو 2020 بالطريقة ذاتها تقريباً، حينما فازت بـ 39 ذهبية فيما حصلت الصين على 38 ذهبية.

اليابان ثالث الأولمبياد

أما عن جدول ترتيب أولمبياد باريس 2024 بعيداً عن القمة الأميركية والملاحقة الصينية، فقد حلت اليابان في المركز الثالث بـ 20 ذهبية، وهي مفاجأة كبيرة ولكنها مستمرة منذ أولمبياد طوكيو 2020 الذي شهد تتويج اليابان ثالثاً أيضاً.

أستراليا .. "أمة رياضية عملاقة"

وبالعودة إلى جدول ترتيب الأولمبياد الباريسي، فقد جاءت أستراليا رابعاً برصيد 18 ذهبية، ومن المعروف أن أستراليا هي "الأمة الرياضية" الأفضل في العالم خارج أميركا وأوروبا قياساً بتألقها الدائم في الدورات الأولمبية، وخاصة في السباحة، فقد حصد الاستراليون 7 ذهبيات في السباحة.

أما أصحاب الأرض فرنسا، فقد حققوا المركز الخامس بـ 16 ذهبية، وهو ترتيب جيد لفرنسا، فقد ابتسمت الأرض لأصحابها، تليها هولندا (15 ذهبية)، وهي واحدة من مفاجآت الأولمبياد، خاصة أنها تفوقت على بريطانيا التي حصدت (14 ذهبية).

أين اسبانيا؟

وفي المركز الثامن كوريا الجنوبية وفي رصيدها 13 ذهبية، وبرصيد 12 ذهبية لكل منهما جاءت إيطاليا وألمانيا في المركزين التاسع والعاشر، وبشكل عام نجحت الدول والكيانات الرياضية العملاقة عالمياً في احتلال المراكز العشرة الأولى دون مفاجآت كبير، ولكن المفاجآت تتعلق بالترتيب من الثالث حتى العاشر، وليست هناك صدمات كبيرة في جدول الترتيب بعيداً عن أن اسبانيا في المركز الـ15، خاصة أن اسبانيا تعد من بين الدول المتفوقة رياضياً بصورة كبيرة سواء في محيطها القاري أو العالمي، ولكنها حققت 5 ذهبيات فقط في باريس، أغلاها بالطبع ذهبية كرة القدم.