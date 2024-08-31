إيلاف من لندن: قام رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بإزالة صورة مارغريت تاتشر من مكتبها السابق في رقم 10 داونينغ ستريت، مما أثار صيحات الغضب وكذلك السخرية من جانب المحافظين، وغيرهم، ويكفي أن أحد صيحات الغضب جاء فيها :"تاتشر قامة سياسية كبيرة لن يبلغها ستارمر أبداً، لذلك قام بإزالة صورتها".

قال توم بالدوين كاتب سيرة كير ستارمر إن رئيس الوزراء وجد اللوحة التي تكلفت 100 ألف جنيه إسترليني، والتى كلف برسمها غوردون براون، "مزعجة" من وجهة نظره، فقرر إزالتها.

كتبت رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية السابقة البارونة أرلين فوستر على X: "أعتقد أنه من المزعج أن يقوم رئيس الوزراء بإزالة صورة أول رئيسة وزراء من 10 داونينغ ستريت، هو بالطبع لا يمكنه إنكار دورها في أمتنا، إنها أهم رئيسة وزراء بعد تشرشل، هذه ليست بداية جيدة من حزب العمال، تشعر وكأنه انتقام تافه".

سياسية شامخة لن يصل إليها ستارمر

وغردت وزيرة حزب المحافظين السابقة إستر ماكفي: "يا له من رجل صغير مثير للشفقة وذو عقلية صغيرة كير ستارمر - يزيل صورة لأول رئيسة وزراء وأحد أطول رؤساء الوزراء خدمة. ربما لا يريد أن يتذكر سياسية شامخة لن يستطيع أبدًا أن يرقى إلى مستواها".

وقال زعيم حزب العمال إن رئيسة الوزراء السابقة الراحلة أطلقت العنان لروح المبادرة الطبيعية لدينا خلال فترة عملها كرئيسة للوزراء وردًا على الادعاء بشأن اللوحة، قال داونينج ستريت لشبكة سكاي نيوز: "نحن لا نعلق على الجزء الداخلي من المقر".

ولكن ما الذي يمكن أن يعلقه ستارمر مكان صورة المرأة الحديدية؟ لدى مجلة "بوليتيكو" بعض الأفكار التي طرحتها بالفعل عبر صفحاتها وموقعها الإلكتروني.

نويل وليام غالاغر

سيكون تعليق صورة للأخوين أواسيس بعد لم شملهما رسالة واضحة. كان آخر حفل لهما في المملكة المتحدة في عام 2009 (عندما كان غوردون براون من حزب العمال في السلطة) وستكون حفلاتهما التالية في صيف عام 2025 عندما يكون ستارمر في السلطة (ما لم يحدث شيء غريب للغاية).

بعض الأدوات

كان والد ستارمر صانع أدوات، هل ذكر ذلك من قبل؟ نعم، لقد ذكره حوالي مليون مرة. لماذا لا نستسلم للسخرية ونرسم صورة جميلة لبعض الأدوات؛ ربما مخرطة، أو ربما مجموعة من المفاتيح وأدوات أخرى قديمة مثل تلك التي كان يقوم والده بتصنيعها.

خس

الناس لا يحبون ستارمر حقًا لكنهم يكرهون المحافظين أكثر، على الأقل جزئيا بعد رئاسة ليز تروس للوزراء، والتي اشتهرت بتفوق الخس عليها. قالت تروس إن مقارنتها بالسلطة لم تكن مضحكة، وهو أمر آخر كانت مخطئة فيه.

أورسولا فون دير لاين

عندما تفوز على المعارضة في الانتخابات، يمكنك أن تفعل أي شيء تقريبًا في الأيام الأولى من توليك لمنصبك. كان ستارمر مؤيدًا للبقاء، لذا ماذا عن صورة جميلة لما كان يمكن أن يحدث لو بقيت المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي مع صورة ضخمة لرئيس المفوضية الأوروبية.

رأس ستارمر على جسد تشرشل

إن ستارمر لا يبالغ في الكلام، ولكن هناك احتمال معقول أن يضطر ذات يوم إلى التعامل مع ملك التهويل والتهديد، دونالد ترامب. وربما يتقدم رئيس الوزراء البريطاني على المنحنى ويطلب رسم صورة ضخمة لنفسه في مكتبه في داونينغ ستريت، ربما مرتديًا زي نابليون أو ربما برأسه على جسد ونستون تشرشل. وسوف يعجب ترامب بهذا.