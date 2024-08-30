كييف: غداة إعلان تحطم مقاتلة من نوع أف-16 أميركية الصنع سبق أن تسلمتها كييف، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إقالة قائد القوات الجوية ميكولا أوليشتشوك.

وكتب زيلينسكي على تليغرام "قررت استبدال قائد سلاح الجو في القوات المسلحة الأوكرانية"، بعد نشر مرسوم في هذا الصدد على موقع الرئاسة.

أتى ذلك، بعدما أكد الجيش الأوكراني، يوم الخميس، عن سقوط طائرة مقاتلة إف 16، الاثنين الماضي، ومقتل قائدها.

وقال إن الاتصال بالمقاتلة إف 16 انقطع قبل سقوطها أثناء التصدي لهجوم روسي.

خطأ طيار

إلى ذلك، كشف مسؤول أميركي أن مقاتلة من طراز F-16، تابعة للجيش الأوكراني، تحطمت في حادث الاثنين الماضي، مرجحاً أنه "نتيجة خطأ الطيار"، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأضاف المسؤول أن التقارير الأولية تشير إلى أن الطائرة لم تسقط بنيران روسية على الرغم من أن الحادث وقع أثناء وابل صاروخي روسي ضخم ضرب أهدافاً في أوكرانيا.

كذلك نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي قوله إنه "لا يبدو أن تحطم الطائرة جاء نتيجة عمل عسكري روسي".

لأول مرة

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أفاد يوم الثلاثاء، بأن بلاده استخدمت مقاتلات F-16 لأول مرة في القتال لإسقاط الصواريخ الروسية خلال ضربات هذا الأسبوع.

وتقارير تحطم إحدى مقاتلات F-16 القليلة التي بحوزة أوكرانيا، قد تشكل ضربة كبيرة لكييف، التي ناشدت لعدة أشهر الحلفاء الغربيين للحصول على هذه المقاتلات، قبل أن يعطي الرئيس الأميركي جو بايدن الضوء الأخضر العام الماضي للدول الأوروبية لتسليمها للجيش الأوكراني بحسب الصحيفة الأميركية.

وتأمل كييف أن تمنح الطائرات الغربية المتقدمة قواتها ميزة في ساحة المعركة، وخاصة لإسقاط الصواريخ الروسية، وأيضاً للمساعدة في حماية القوات على الخطوط الأمامية.