القاهرة: كشفت السلطات المصرية تفاصيل وملابسات حادث اعتداء على سائحين إسرائيليين في معبر طابا على الحدود المصرية الإسرائيلية.

وقال مصدر مصري مطلع، إن مشاجرة جرت بأحد فنادق مدينة طابا بين عامل مصري و4 سائحين من عرب 48 نتج عنها إصابة العامل المصري بجروح بالغة ووقوع إصابات بثلاثة من السائحين.

نفى وقوع حادث طعن

كما أضاف أنه لا يوجد قتلى أو جرحى، نافياً وقوع حادث طعن.

وتبين أن المشاجرة سببها عدم قيام السائحين بدفع مقابل خدمات تم استخدامها، مشيرا إلى وقوع إصابات بين العمال المصريين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن 6 إسرائيليين أصيبوا على الأقل في هجوم واعتداء بمعبر طابا المصري.

وقالت إن عملية طعن على الحدود المصرية الإسرائيلية أسفرت عن إصابة 6 أشخاص كانوا في طريقهم إلى إسرائيل.