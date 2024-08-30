إيلاف من لندن: واجه رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر حملة من الانتقادات الشديدة بسبب إزالة صورة لمارغريت تاتشر من داخل 10 داونينغ ستريت.

وبعد ثمانية أسابيع فقط من انتقاله إلى 10مقر رئاسة الحكومة، زعم كاتب سيرته الذاتية أنه وجد اللوحة التي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه إسترليني، والتي كلف بها رئيس الوزراء العمالي السابق غوردون براون، "مزعجة".

لكن إزالة ستارمر للصورة أدانها نواب حزب المحافظين ووصفوها بأنها "انتقامية" و"تافهة" ودفعت إلى دعوات لرئيس الوزراء لإعادتها إلى مكانها داخل داونينغ ستريت.

وقال تحليل، إن تجاهل السير كير الواضح للسيدة تاتشر، رئيسة الوزراء لمدة 11 عامًا من عام 1979 حتى عام 1990، أمر لافت للنظر أكثر لأنه قبل أشهر فقط من الانتخابات العامة أشاد بها في مقال صحفي.

زعماء النقابات

وفي تعليقات هاجمها بشدة زعماء النقابات العمالية ونواب حزب العمال اليساريين في ذلك الوقت، أشاد السير كير بها لإحداثها "تغييرًا ذا مغزى" في السياسة البريطانية.

وقال السير كير في المقال الذي كان كتبه في صحيفة صنداي تلغراف في ديسمبر/كانون الأول الماضي: "لقد سعت مارغريت تاتشر إلى انتشال بريطانيا من سباتها من خلال إطلاق العنان لروح المبادرة الطبيعية لدينا".

توم بالدوين يكشف

وكان توم بالدوين، المستشار الكبير لإد ميليباند عندما كان زعيماً لحزب العمال ومؤلف سيرة ذاتية ثاقبة ونالت استحساناً واسع النطاق عن السير كير، عن إزالة السير كير للوحة.

وقد كلف السيد براون برسم اللوحة بعد أن زارته السيدة تاتشر في رقم 10 عندما كان رئيساً للوزراء. وقد تم تمويلها من خلال تبرع مجهول بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني وكُشف النقاب عنها في عام 2009.

وفي حديثه في مهرجان للكتاب في غلاسكو، قال السيد بالدوين إن السير كير أخبره أن اللوحة قد عُلقت في غرفة دراسة في داونينغ ستريت أطلق عليها بشكل غير رسمي "غرفة تاتشر".

في محادثة نشرتها صحيفة هيرالد في غلاسكو لأول مرة، قال السيد بالدوين إن السير كير أخبره أن الدراسة كانت "مكانًا يمكننا الذهاب إليه وإجراء محادثة هادئة".

قال لجمهوره: "جلسنا هناك، وقلت: "إنه أمر مزعج بعض الشيء أن تنظر إليك بهذه الطريقة، أليس كذلك؟"، وأضاف بأن رئيس الوزراء أصدر ردًا من كلمة واحدة: "نعم".

وقال السيد بالدوين إنه سأل بعد ذلك عما إذا كان السير كير "سيتخلص" من الصورة، مما دفع ستارمر إلى الإيماء برأسه. ثم أضاف: "وقد فعل".

جواب داونينغ ستريت

وعندما سُئل عن ادعاءات السيد بالدوين بشأن إزالة الصورة، قال متحدث باسم داونينغ ستريت لشبكة سكاي نيوز: "نحن لا نعلق على الجزء الداخلي من المنزل".

ادانات

لكن التقارير الواسعة النطاق عن إزالة اللوحة أثارت بسرعة خلافًا غاضبًا، حيث أدان كبار السياسيين المعارضين بغضب رئيس الوزراء.

وكتبت رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية السابقة البارونة أرلين فوستر على موقع X: "أعتقد أنه من المزعج أن يقوم رئيس الوزراء بإزالة أول رئيسة وزراء من داونينج ستريت".

واضافت: "لا يمكنه أن ينكر دورها في أمتنا - رئيسة الوزراء الأكثر أهمية بعد تشرشل. ليست بداية جيدة من حزب العمال، تبدو وتشعر بالانتقام والتافهة".

نهج تافه

ومن جهتها، قالت وزيرة حزب المحافظين السابقة إستر ماكفي لصحيفة ديلي إكسبريس: "يا له من رجل صغير حقير وحقير كير ستارمر - إزالة صورة لأول رئيسة وزراء وأحد أطول رؤساء الوزراء خدمة. ربما لا يريد أن يتذكر سياسيًا شامخًا لا يمكنه أبدًا أن يرقى إلى مستواه".

وفي اسكتلندا، هاجم المرشحون الثلاثة لقيادة حزب المحافظين الاسكتلندي ادعاءات السيد بالدوين. وقال راسل فيندلاي: "كلف غوردون براون هذه الصورة بعد أن وصف أول رئيسة وزراء بأنها "سياسية مقتنعة رأت الحاجة إلى التغيير".

واضاف: "أنا أتفق مع موقف غوردون براون المعقول في معاملة خصومه السياسيين باللياقة والاحترام ... يبدو أن كير ستارمر لديه نهج أكثر تافهة".

وقالت المرشحة المنافسة للزعامة ميغان غالاشر: "من المخزي أن كير ستارمر أزال صورة أول رئيسة وزراء بريطانية، بغض النظر عن آرائك حول مارغريت تاتشر، فقد مهدت الطريق للنساء في السياسة وتعاملت مع الصور النمطية الجنسية بشكل مباشر".

وأضافت: "إنها مصدر إلهام للكثيرين، وشخصية مميزة في السياسة البريطانية وتستحق الاعتراف بإنجازاتها العديدة ... يجب تكريم إرثها - يجب إعادة الصورة".

شكاوى غاضبة

وأدى مدح السير كير للسيدة تاتشر في مقالته في صحيفة صنداي تلغراف في ديسمبر إلى شكاوى غاضبة من منتقدي زعيمة حزب العمال على اليسار "من الحزب.

وقال الأمين العام لاتحاد فرق الإطفاء مات وراك: "لقد تسببت حكومتها عمدًا في البطالة الجماعية والفقر في المجتمعات من خلال برنامج إغلاق المناجم الانتقامي وتدمير صناعة التصنيع".

واضاف: "لا يزال العمال ومناطق بأكملها في بريطانيا يعيشون في العواقب الوخيمة لتاتشرية حتى يومنا هذا."

وقال النائب العمالي اليساري إيان لافري، الرئيس السابق للاتحاد الوطني لعمال المناجم وحليف بارز لجيريمي كوربين: "لا يشارك ناخبوي هذا الرأي بأي حال من الأحوال. لقد عاملت تاتشر عمال المناجم وأسرهم بوحشية."

وزيرة التعليم

وإلى ذلك، ومع ذلك، قالت وزيرة التعليم جاكي سميث إن رئيس الوزراء نقل الصورة ببساطة و"علقها في مكان آخر". واضافت: "أعتقد أنه علقها في مكان آخر، أليس كذلك؟ بقدر ما أعلم".

وقالت سميث: "لا يستطيع كير ستارمر الفوز، أليس كذلك؟ لأنه تعرض لانتقادات قبل بضعة أشهر بسبب حديثه عما أعجبه في مارغريت تاتشر. والآن يتعرض لانتقادات بسبب نقل صورتها".

وتابعت: "أعتقد أن الشيء المهم بالنسبة لكير ستارمر هو على الأرجح أن يتعلم ما يمكنه تعلمه من رؤساء الوزراء السابقين، ولكن أن يواصل ما يفعله في قيادة ناجحة للغاية للبلاد".

وعندما سُئلت عن الأمر، قالت السيدة سميث: "لا أعتقد أن نقل الصورة من غرفة إلى مكان آخر هو القضية الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي".

