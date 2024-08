إيلاف من لندن: قالت تقارير صحفية إن نائبة رئيس الوزراء البريطانية أنجيلا راينر شوهدت وهي ترقص مع أحد أشهر منسقي الأغاني في أحد الملاهي الليلية في إيبيزا.

ويظهر مقطع فيديو السيدة راينر وهي ترقص بحماس في كشك منسق الأغاني بينما يهتف لها الجمهور في نادي (هاي إيبيزا) الذي يتسع لخمسة آلاف شخص في جزيرة الحفلات الإسبانية.

ونشرت الممثلة والمغنية البريطانية دينيس فان أوتين مقطع الفيديو على إنستغرام مساء الخميس لراينر وهي أيضا وزيرة الإسكان وهي ترتدي فستانًا أحمر لن يكون غريبًا في مجلس العموم.

ويمكن رؤية نائبة السير كير ستارمر وهي تغني مع ريمكس لأغنية Gotye الناجحة Somebody That I Used to Know.

قفز لأعلى ولأسفل

وحسب قناة (سكاي نيوز)، قفزت الوزيرة البالغة من العمر 44 عامًا لأعلى ولأسفل مع انخفاض الإيقاع، بينما وضع منسق الموسيقى الأسترالي والتكنو فيشر سماعات الرأس حول رقبتها ثم عانق الثنائي.

ونشرت فان أوتين، 50 عامًا، الفيديو كجزء من سلسلة من صور إنستغرام التي علقت عليها: "بما في ذلك كشك منسق الأغاني المفاجئ مع أنجيلا راينر".

ولم يعرف بعد المدة التي ستقضيها السيدة راينر في إيبيزا. ومن المقرر أن تعود إلى البرلمان يوم الاثنين عندما تنتهي العطلة الصيفية البرلمانية.

وسبق أن تحدثت الوزيرة عن حبها للرقص وشرب الكوكتيلات القوية، فضلاً عن إدمانها على التدخين الإلكتروني.

وفي حديثها مع الكوميدي مات فورد في مهرجان إدنبرة فرينج العام الماضي، كشفت راينر أنها عادت للتو من إسبانيا، رغم أنه ليس من الواضح ما إذا كانت من إيبيزا.

وقالت: "الفتيات اللواتي كنت أرقص معهن نصف عمري، وقلت "أنا جدة". كنت فخورة بذلك".

وأضافت: "بدأت في الرابعة مساءً، وعدت إلى المنزل في السادسة صباحًا عندما كانت الشمس مشرقة وقلت، "نعم، يمكنني القيام بذلك".

وقالت إنها تمكنت من البقاء مستيقظة من خلال شرب الفودكا. وأضافت: "عليك أن تتماشى مع الموسيقى والأجواء، وعليك أن تكون في اللحظة وتأخذك".

كوكتيل فينوم

وكشفت السيدة راينر أيضًا أنها تصنع كوكتيل "قاتل" في المنزل يسمى فينوم، باستخدام زجاجة فودكا وزجاجة من Southern Comfort و10 زجاجات من Blue WKD ولتر من عصير البرتقال.

وقالت إن "الجميع سيستمتعون" به وكشفت أنها دعت مدير المدرسة الابتدائية لطفليها الأصغرين واضطر إلى اصطحاب زوجته إلى المنزل بعد أن تناولت الكوكتيل.

وأضافت "لقد وجدت إحدى مستشاراتي المحلية ملتفة في سرير الكلب مع الكلب".

وقالت الوزيرة إن أطفالها ينادونها بـ "تنين الفيب - السيجارة الالكترونية" لأنها مدمنة على الفيب.

ليست الأولى

ولا تعد السيدة راينر أول وزيرة يتم رصدها وهي تستمتع بالرقص في أحد النوادي.

وكان تم تصوير مايكل غوف، وزير مكتب مجلس الوزراء في الحكومة المحافظة السابقة، وهو يؤدي بعض حركات الرقص في ملهى ليلي في أبردين في الساعات الأولى من صباح أغسطس 2021.

وكان غوف يرتدي بدلة بدون ربطة عنق ويبدو أنه بمفرده، وقد شوهد على حلبة الرقص في نادي بوهيميا حيث استضاف ليلة تكنو وجانغل. وقال مدير النادي إن غوف قال له: "أنا أحب الرقص".