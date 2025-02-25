إيلاف من لندن: من المقرر أن تصطف سبعة كواكب في سماء الليل في وقت لاحق من هذا الأسبوع في موكب نادر نسبيًا، وليس واحدًا، في ظاهرة نادرة نسبيًا أيضاً.

ستشهد الظاهرة اصطفاف المريخ والمشتري وعطارد والزهرة وزحل وأورانوس ونبتون وعطارد، مع بعض الكواكب المرئية للعين المجردة.

ربما رصد علماء الفلك المتحمسون ستة من الكواكب بالفعل في أواخر يناير أو في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن في 28 فبراير، سينضم عطارد أيضًا إلى العرض.

يعني هذا إمكانية عرض سبعة كواكب في وقت واحد، وفقًا لمرصد غرينتش الملكي.

وهنا كل ما تحتاج إلى معرفته قبل الظاهرة وكيفية زيادة فرصك في رصد الكواكب السبعة.

لماذا تصطف الكواكب؟

بعبارات بسيطة، بينما تدور الكواكب في نظامنا الشمسي حول الشمس، فإنها تصطف أحيانًا في الفضاء، وفقًا لوكالة ناسا.

يمكن أن يشير مصطلح محاذاة الكواكب إلى اصطفافات واضحة مع كواكب أخرى أو القمر أو النجوم الساطعة.

تضيف ناسا أنه عندما يحدث هذا، تظهر الكواكب دائمًا على طول خط أو قوس، بسبب الطريقة التي تُرى بها من الأرض.

ما مدى ندرة ذلك؟

قال الدكتور شيام بالاجي، الباحث في فيزياء الجسيمات الفلكية وعلم الكونيات في كينجز كوليدج لندن، الشهر الماضي: "تحدث محاذاة الكواكب، حيث تظهر كواكب متعددة قريبة من بعضها البعض في السماء، بشكل دوري ولكنها نادرة نسبيًا".

وأضاف أن محاذاة ستة كواكب أو أكثر تحدث كل بضعة عقود تقريبًا، مما يجعل اصطفاف الجمعة المحتمل أكثر ندرة.

وتضيف ناسا أن المريخ والمشتري وزحل يُرى كثيرًا في سماء الليل، لكن إضافة الزهرة وعطارد جديرة بالملاحظة بشكل خاص.

هل ستكون سماء المملكة المتحدة صافية بما يكفي لرؤية الكواكب؟

هناك أخبار جيدة وأخبار سيئة إلى حد ما - اعتمادًا على مكان وجودك في المملكة المتحدة.

تقول عالمة الأرصاد الجوية في سكاي نيوز جو روبنسون إن هناك ضغطًا مرتفعًا فوق المملكة المتحدة يوم الجمعة، مما يعني أن الطقس يبدو جيدًا للأشخاص الذين يستعدون لمشاهدة سماء الليل.

ستكون معظم الأماكن جافة أيضًا مع فترات صافية، على الرغم من أن روبنسون تحذر من أن درجات الحرارة ستكون باردة، حيث يتوقع مكتب الأرصاد الجوية صقيعًا "واسع النطاق" صباح يوم الجمعة.

ولسوء الحظ، قد تكون أيرلندا وأيرلندا الشمالية وشمال غرب اسكتلندا غائمة تمامًا قبل هطول الأمطار ليلة الجمعة، كما تقول روبنسون.

لكنها تضيف أن التوقعات لا تزال "بعيدة عدة أيام، لذلك قد تتغير التوقيتات". أي تأخير في هطول الأمطار سيسمح بسماء أكثر صفاءً.

ميزة إضافية لمحاذاة الكواكب القادمة هي أنه سيكون هناك أيضًا قمر جديد في 28 فبراير. يحدث هذا عندما يكون القمر مباشرة بين الشمس والأرض، مع توجيه جانبه المظلل نحو الأرض.

وهذا يعني أن أولئك الذين ينظرون إلى السماء يوم الجمعة سوف يتأثرون بشكل أقل بالتلوث الضوئي من القمر، وربما يتمكنون حتى من إلقاء نظرة جيدة على بعض المجرات، كما يقول مرصد غرينتش الملكي.

هل ستحتاج إلى تلسكوب؟

يمكن رؤية خمسة كواكب: عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل، بالعين المجردة عادة.

ومع ذلك، فإن هذا لا يضمن أنها ستكون مرئية يوم الجمعة.

ويقول مرصد غرينتش الملكي أنه في أواخر فبراير يصبح من الصعب رؤية زحل لأنه سيكون منخفضًا جدًا في الأفق الجنوبي الغربي بعد غروب الشمس.

وتضيف وكالة ناسا أن عطارد قد يكون من الصعب أيضًا على المراقبين رؤيته بدون مساعدة من التلسكوب، لأنه قد يكون خافتًا جدًا ومنخفضًا جدًا.

وتقول إن رؤية نبتون باستخدام التلسكوب أمر ضروري تمامًا، في حين أن أورانوس، على الرغم من أنه ساطع من الناحية الفنية بما يكفي لاكتشافه ببصر جيد، "خافت جدًا ويتطلب سماء مظلمة ومعرفة دقيقة بموقعه بين النجوم الخافتة المماثلة"، لذلك يوصى باستخدام التلسكوب.

نصائح أخرى لهواة رصد الكواكب

لمساعدة المراقبين المتحمسين على زيادة فرصهم في رؤية أكبر عدد ممكن من الكواكب، يوصي الدكتور بالاجي من كلية كينغز لندن بالنصائح التالية:

• ابحث عن مكان بعيدًا عن أضواء المدينة

• استخدم برامج فلكية حديثة أو مواقع إلكترونية للعثور على أحدث موقع للكوكب

• توخ الحذر عند المراقبة بالقرب من شروق الشمس أو غروبها

• تحقق من مواقع الويب الفلكية الموثوقة للحصول على معلومات مشاهدة محدثة مع اقتراب التاريخ.

* أعدت هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز)