إيلاف من لندن: كانت الأدلة الجنائية دامية وقاتمة. فقد تركت الدماء المتجلطة الكثيفة آثاراً على وجه الجثة، نتيجة لجروح عميقة حادة، وكان من الممكن رؤية المزيد من الدماء الجافة على الذراعين والقدمين والكاحلين، وهي الدماء التي كانت تتسرب من الإصابات الوحشية التي اخترقت العظام.

تم تجميع هذه التفاصيل معًا من قبل فرق متتالية من الخبراء في علم الأمراض الجنائية، وتم التقاطها في أقدم قطعة من أدلة القتل في العالم: "كفن تورينو" .

لا بد أن الرجل الميت، ذو البنية القوية والعاري، قد عانى من آلام شديدة... لكنه لم ينزف حتى الموت، ولم يُقتل بسبب الطعنة العميقة في جانبه الأيسر، بالقرب من قلبه.

جروح وحشية لكنها ليست قاتلة

وكانت هناك جروح أخرى وحشية ولكنها غير قاتلة - علامات الضرب الذي بدأ عند كتفيه وترك علامات على ظهره وفخذيه، كل هذه الإصابات ساهمت في وفاته، لكن أداة القتل كانت أكثر بشاعة... الجاذبية نفسها. لقد قُتل الضحية بوزن جسمه، وكان اسمه بالطبع يسوع الناصري.

موته بالصلب في إعدام علني في القدس حوالي عام 33 م، كان بطيئًا ومؤلمًا بشكل لا يوصف، لقد انحنى إلى الأمام، معلقًا من ذراعيه، اختنق بالدم والسائل الجنبي الذي تراكم حول رئتيه.

صورة جسد المسيح بشكل اعجازي إلى الكتان

وبعد إنزال جسده عن الصليب، تم لفه بكتان، دمه، الذي كان لا يزال مبللاً، لطخ القماش، ومن ثم، كما يعتقد المؤمنون، انتقلت صورة جسد المسيح بشكل اعجازي إلى الكتان.

تشير أقدم السجلات التاريخية المؤكدة إلى أن قطعة قماش يزعم أنها كفن الموت قد أعطيت للكنيسة من قبل فارس فرنسي يدعى جوفروي دي شارني في عام 1354.

إن الطريقة التي حصل بها الفارس عليها غير معروفة، على الرغم من أنه ربما كانت من الغنائم التي نهبت من القدس أثناء الحروب الصليبية.

وفي عام 1578، تم نقلها إلى تورينو في شمال إيطاليا للحفظ، حيث ظلت محفوظة هناك منذ ذلك الحين. ولكن وضعها كأثر حقيقي بدا وكأنه قد تعرض للتشويه التام في ثمانينيات القرن العشرين عن طريق تحليل التأريخ بالكربون.

الكفن مزور؟

ورغم الجدل الشديد حول الكفن، فقد أظهر العلم الجديد أن الكفن مزيف، وأنه مزور - فقد تم طلاؤه بصبغة حمراء. ولكن في عام 2022 أجريت اختبارات أخرى، وأدت هذه الاختبارات إلى إبطال النتائج السابقة، وإحياء احتمال أن يكون الكفن هو الكفن الحقيقي للمسيح.

والآن نشر الباحث الأسترالي ويليام ويست -الذي تحدث حصريا لصحيفة "الديلي ميل" اللندنية عن النتائج التي توصل إليها- رواية نهائية عن كل الخلافات والأخطاء والاكتشافات غير المتوقعة.

وفي كتابه الجديد "ارتفاع الكفن"، يصل إلى استنتاج مثير للجدل: وهو أن الكفن يصور، دون أدنى شك، وجه وجسد يسوع المسيح. ويقول ويست إنها تحمل دمه الحقيقي.

ولا يقتصر الأمر على إظهار شكل جسد المسيح في قبره في الحديقة، بل إنه يسجل صورة ثلاثية الأبعاد دقيقة لملامحه ــ وهو ما لم يكن بوسع أي تكنولوجيا بشرية أن تفعله قبل اختراع أجهزة الكمبيوتر. (ولم يتم اكتشاف الطبيعة الثلاثية الأبعاد للصورة إلا في عام 1976).

الكفن ليس مزيفاً

يعتقد ويست أن هناك أدلة دامغة متعددة على أن الكفن ليس مزيفًا، ومنذ عرض الكفن للمرة الأولى أمام الجمهور في قرية فرنسية صغيرة قبل 670 عامًا، كان محاطًا بنقاش حاد.

وهو عبارة عن شريط من قماش الكتان يبلغ طوله حوالي 14 قدمًا و5 بوصات وعرضه 3 أقدام و7 بوصات، ويحمل بصمة جسد رجل، من الأمام والخلف. عيناه مغلقتان، وشعره يصل إلى كتفيه، ووجهه ملتحي، ويديه مطويتان أسفل وركيه. يمكن تمييز الصورة، رغم أنها باهتة، بالعين المجردة.

من السهل التعرف على ملامحه على الفور، لأنه منذ ما يقرب من 2000 عام، كان المسيحيون يصورون يسوع بهذه الطريقة في الفن. والاعتقاد الأكثر أهمية في المسيحية هو أن ابن الله بذل حياته لكي يغفر لنا جميع خطايانا - وأنه بعد ثلاثة أيام قام من بين الأموات.

لمدة قرون عديدة، تم قبول الكفن على أنه القماش الفعلي الذي تم لف جسد يسوع فيه بعد إنزاله عن الصليب. وكان من الصعب تفسير كيفية ظهور صورته على اللوحة. لا بد أن ذلك كان نتيجة لمعجزة.

تساؤلات الكفن لا تنتهي

ولكن مع تقدم العلم في نهاية العصر الفيكتوري، بدأ المحققون في البحث عن إجابات أكثر بساطة، هل يمكن أن يكون الكفن من صنع الإنسان؟ هل كان مجرد قطعة فنية دينية جميلة؟

وللإجابة على هذه الأسئلة، أعطى آخر ملك لإيطاليا، أومبيرتو، الإذن في آيار (مايو) 1898 بتصوير الكفن لأول مرة. وقعت المهمة على عاتق هاوٍ يُدعى سيكوندو بيا.

باستخدام ضوء كهربائي (تقنية متطورة في ذلك الوقت) بدلاً من مصباح الفلاش، التقط بيا صورة وبدأ في تطوير اللوحة الفوتوغرافية. ولكن عندما رفعه إلى الضوء، كاد أن يسقط من شدة الدهشة.

كانت الكاميرات في القرن التاسع عشر تعمل على التقاط صورة "سلبية"، فكانت المناطق المظلمة تبدو فاتحة، والعكس صحيح. لكن الصورة على طبق بيا لم تكن تبدو سلبية. كانت الظلال داكنة، وكانت النقاط المضيئة أكثر سطوعًا.

تدريجيا، فهم السبب. كان ينظر إلى الصورة السلبية... صورة سلبية! وبعبارة أخرى، كان الكفن نفسه بمثابة نوع من اللوحة الفوتوغرافية، قبل عدة قرون من اختراع التصوير الفوتوغرافي.

وتقول ويست إن بيا كان أول شخص منذ ما يقرب من 2000 عام يرى الوجه الحقيقي ليسوع، وليس الصورة السلبية. لكن هذا أثار تساؤلاً مثيراً للقلق. ماذا لو كان هذا هو الكفن فقط... صورة من العصور الوسطى؟

لم يكن أحد يعلم كيف استطاع "مصور" في القرن الرابع عشر أن يخترع كاميرا تعرض صورًا لا تمحى على القماش. واقترح بعض المتشككين على الفور أن هذه التجربة من النوع الذي كان من الممكن أن يقوم به ليوناردو دافنشي. وتجاهلوا حقيقة مفادها أن ليوناردو لم يولد إلا بعد مرور قرن من الزمان على عرض الكفن لأول مرة.

ولكن إذا كان هناك أي احتمال أن يكون ذلك من صنع الإنسان، فإن الكنيسة أرادت أن تنأى بنفسها عنه.

حذرت الموسوعة الكاثوليكية في عام 1917 من أن هذه الآثار يجب أن تُعامل "بشك خطير"، وأضافت أن معظم الناس المتعلمين أصبحوا الآن "منفرين من صحة" الكفن.

ماذا حدث في عام 1988؟

في عام 1988، تم إجراء تأريخ الكربون على جزء صغير من الكتان. تقيس هذه العملية الاضمحلال الإشعاعي لعنصر واحد، وهو الكربون 14، لحساب عمر المادة العضوية. وكانت نتائج التحاليل المختبرية دامغة، إذ أظهرت أن الكفن نُسِج بين عامي 1290 و1360، أي بعد أكثر من ألف عام من وفاة المسيح.

وقال البروفيسور إدوارد هول، مدير مختبر أبحاث الآثار وتاريخ الفن بجامعة أكسفورد، حيث كان يوجد مرفق تأريخ الكربون، في مؤتمر صحفي: "كانت هناك تجارة بملايين الجنيهات الاسترلينية في صنع التزويرات في القرن الرابع عشر. لقد حصل شخص ما على قطعة من الكتان، وقام بتزويرها وبيعها".

ورفض البروفيسور أي شخص يشكك في دقة نتائجه ووصفه بأنه "من أنصار الأرض المسطحة".

ولكن هذه النتائج تم هدمها بشكل قاطع في نيسان (أبريل) 2022 عندما قام فريق من خمسة علماء من المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا، بقيادة الدكتور ليبيراتو دي كارو، بإجراء سلسلة من اختبارات الأشعة السينية المصممة خصيصًا لإثبات عمر الكتان القديم.

وتم تأكيد نتائجهم من خلال المزيد من الاختبارات التي أجريت في جامعة بادوا من قبل البروفيسور جوليو فانتي. وقد أظهر كلاهما أن الكفن لا يعود تاريخه إلى العصور الوسطى، بل يعود في الواقع إلى نحو 2000 عام.

ورغم أن العلم لم يستطع أن يجزم بشكل قاطع بأن ما نراه هو صورة المسيح، إلا أنه أثبت أن كل المشككين الذين قالوا إن الكفن هو قطعة أثرية من العصور الوسطى كانوا مخطئين تماما. وفي الواقع، فإن تأريخ الكربون غير دقيق في كثير من الأحيان، وأحيانا يكون غير دقيق إلى حد كبير.

ويستشهد ويليام ويست ببعض الأمثلة المزعجة: "فقمة مقتولة حديثًا يعود تاريخها إلى 1300 عام، وقواقع حلزون حية يبدو أن عمرها 26 ألف عام، وقرن فايكنج من العصور الوسطى يعود تاريخه إلى عام 2006".

كيف أخطأ العلماء في عام 1988؟

هناك بعض النظريات البسيطة التي تشرح كيف أخطأ العلماء في عام 1988. من المحتمل أن العينة الصغيرة من القماش التي قاموا باختبارها جاءت من جزء من الكفن تم إصلاحه في القرن الثالث عشر - قطعة من التطريز من العصور الوسطى.

وعلاوة على ذلك، فإن القماش ربما يكون ملوثًا بسهولة، نتيجة لمسه من قبل المصلين والحجاج مرات لا حصر لها على مر القرون. هناك أيضًا احتمال محبط بأن يكون البروفيسور هول وفريقه قد أخطأوا لأنهم كانوا يبحثون بنشاط عن أدلة تنفي صحة الكفن.

العلم لديه نفور من المعجزات



ولكن الأمور التي لا يستطيع العلم تفسيرها هي التي تجعل الكفن مصدراً للنقاش. ولو علمنا العملية التي انتقلت بها الصورة إلى القماش، لما بدت لنا معجزة. ومهما كانت العملية، لم ينجح أحد قط في نسخها. لقد حاول الكثيرون، باستخدام كل التقنيات المعروفة في التصوير الفوتوغرافي خلال المائتي عام الماضية، لكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.

وهذا ما يجعل الكفن فريدًا من نوعه بين التحف الأثرية القديمة. ولدينا نظريات عديدة حول كيفية بناء الأهرامات، وستونهنج. ونعرف أين كانت طروادة، وبابل.

ولكن لم يقترب أي عالم من خلق صورة مماثلة على الكتان. ويقول ويست، 69 عاماً، الذي يعيش في جبال بلو ماونتنز المطلة على سيدني بأستراليا: "هذا هو اللغز. لقد حاول الكثير من الناس تقليدها لكنهم لم يقتربوا منها، حتى باستخدام التكنولوجيا الحديثة".

"ومن أبرز الخبراء في مجال الكفن المخرج التلفزيوني البريطاني ديفيد رولف. وهو واثق للغاية من أن الصورة لا يمكن استنساخها على الكتان باستخدام الأساليب المتاحة في العصور الوسطى، حتى أنه عرض جائزة قدرها مليون دولار لمن يثبت خطأه. ولكن حتى الآن لم يتقدم أحد للحصول على الجائزة".

تتكون الصورة الموجودة على الكفن من ألياف صغيرة متغيرة اللون في خيوط القماش. وقد اصفرت هذه الألياف، كما يحدث للورق عندما يتعرض لأشعة الشمس، ولكن ليست كل الخيوط متغيرة اللون - فقط تلك التي تتحد لتكوين صورة عند النظر إليها من مسافة بعيدة.

إنها نفس التقنية المستخدمة في شاشات التلفزيون الحديثة، والتي تصنع صورًا من وحدات البكسل، أو صور الصحف القديمة، المكونة من نقاط، ويؤثر التلوين على الطبقة الخارجية للألياف فقط، ولا يخترق القماش كما تفعل الصبغة. في الواقع، الصورة ملقاة على سطح الكفن نفسه، ويمكن كشطها بضربات قليلة من شفرة الحلاقة.

على عكس ما قد تتخيله، لا يوجد أي طلاء في الكفن. كانت الصور الدينية في الكنائس في العصور الوسطى تُرسم باستخدام أصباغ، مخلوطة أحيانًا بالزيت أو الجيلاتين. لا يمكن العثور على أي من ذلك على الكفن.

ولا يوجد أيضًا أي أثر للفضة أو النترات المستخدمة في التصوير الفوتوغرافي الفيكتوري.

ومع ذلك، يبدو أن الكفن مصمم ليتم عرضه من خلال التصوير الفوتوغرافي. فالصورة السلبية للكفن تظهر بوضوح في الصور. وفي الواقع، من الصعب جدًا رؤية ذلك. يبدو أن الخطوط العريضة للوجه تتلاشى إذا اقتربت كثيرًا أو وقفت بعيدًا جدًا. المسافة المثالية للرؤية هي حوالي ثلاثة إلى ستة أقدام.

القصد هو خداع الناس؟

كما هو الحال مع الكثير من الأمور المتعلقة بالكفن، فإن هذا الأمر لا يمكن تفسيره لأي شخص يشك في التزوير. فلماذا يستخدم فنان من العصور الوسطى أسلوبًا غير مرئي تقريبًا، إذا كان القصد هو خداع الناس؟

وإذا كانت الصورة قد صنعت بتقنية من صنع الإنسان، فلماذا ضاعت هذه الطريقة؟ ولماذا لم توجد أي أقمشة مماثلة؟ ولماذا لم يتمكن أحد من إعادة اختراع هذه التقنية وتقليدها؟

والأمر المحير أيضاً هو كيف كان من الممكن لمزور من العصور الوسطى أن يعرف خدعة رسم وجه ثلاثي الأبعاد؟ لم يفعل أي فنان في تاريخ عصر النهضة مثل هذا الشيء.

حتى لو سلمنا بأن عبقريًا مجهولًا قد يفعل ذلك، فلماذا يفعل ذلك؟ ولماذا يبتكر صورة لم يكن من الممكن تقديرها بالكامل حتى اختراع أجهزة الكمبيوتر بعد عدة قرون؟

كانت مثل هذه الأسئلة هي التي أثارت اهتمام ويست لأول مرة قبل عقود من الزمان، عندما كان صحفياً شاباً يعمل في إحدى صحف سيدني. وقد تجدد اهتمامه عندما رأى نسخة طبق الأصل من الكفن في إحدى المكتبات الكاثوليكية قبل أربع سنوات ــ رغم أنه كان في البداية مقتنعاً بأن العلم لابد وأن يقدم تفسيراً واضحاً.

إذا لم تكن معجزة فهي على الأقل "غامضة"

"لقد انضممت إلى لجنة التحقيق الأمريكية المتشككة،" كما أوضح، "وقرأت كل ما يدحض فكرة أنها كانت بقايا أثرية حقيقية. ولكن كلما قرأت أكثر، أصبح من الواضح أن لا أحد لديه أي نظرية معقولة لتفسير الصورة. حتى لو لم تقبلها باعتبارها معجزة، عليك أن تعترف بأنها غامضة تمامًا."

ويقول إن هناك الكثير مما لا يمكن تجاهله، ويذكر ما يلي:

- عينات كيميائية من دم الرجل تظهر تعرضه للتعذيب.

- تدفقات الدم المثالية والجلطات لم يتمكن أي فنان من تقليدها من قبل.

- آثار مجهرية من الأوساخ تطابق البصمة الكيميائية للتربة في القدس.

- حبوب اللقاح في القدس لا تزهر إلا في فصل الربيع، عندما صلب المسيح.- - هناك أشياء لا يمكن أن يعرفها إلا شاهد عيان، مثل المسامير التي تخترق المعصمين وليس راحة اليد، والتي لا يمكنها أن تتحمل وزن الجسم.

- علامات السوط المطابقة لثلاثة سياط رومانية لم يكن من الممكن لمزور العصور الوسطى أن يعرف عنها شيئًا، لكن علماء الآثار المعاصرين أكدوها.

- صور على أيقونات وعملات الألفية الأولى تطابق الوجه الموجود على الكفن.

- الصورة الفوتوغرافية المستحيلة للوجه ـ صورة محصورة في السطح المجهري للقماش، مما يشير إلى أنه لا يمكن لسائل أو غاز أن يشكل الصورة. ويبدو أنها لم تأت إلا من انفجار طاقة مشعة.

الإعدام العلني الوحشي

يقول ويست: "إن اثنين أو ثلاثة من هذه الأشياء مثيرة للإعجاب. لقد وجدتها مجتمعة. وهي أيضًا دليل على جريمة وحشية حقًا، وهي الإعدام العلني الوحشي لرجل على يد أعدائه السياسيين والدينيين".

وهذا يعيدنا إلى علم الطب الشرعي. فنحن نعلم الآن أن الدم الموجود على الكفن حقيقي. والطريقة التي جفت بها الدماء دقيقة إلى حد مخيف ــ على النقيض من الدماء المزيفة في الدراما التلفزيونية المروعة، التي تتساقط وتقطر بشكل غير واقعي، فإن الدم الموجود على الكفن تجلط وجف.

إن كل الإصابات والسوائل الجسدية تتفق مع الجروح التي سُجِّل أن يسوع قد عانى منها يوم إعدامه. وتُظهِر الاختبارات المعملية أن هذا الدم والسوائل الجافة على الكفن بشرية بشكل لا لبس فيه.

سياط بها حبات من الحديد

حيث أُجبر يسوع على حمل الصليب على كتفه أثناء سحبه إلى أعلى التل، تُظهر الصورة الموجودة على الكفن كدمات. ونستطيع أن نرى أيضاً العلامات على ظهره نتيجة الضرب بالسياط، وهي عبارة عن سياط بها حبات من الحديد مثبتة في ثلاثة سيور جلدية.

على جبهته وحول فروة رأسه توجد علامات واضحة لجروح ناجمة عن تاج الشوك. وبطبيعة الحال، هناك الإصابات المؤلمة في معصميه وقدميه، حيث سُمِّر على الصليب، فضلاً عن الجرح في جنبه، حيث طعنه قائد روماني بحربة ليتأكد من وفاته.

الدم موجودا أولا

تظهر آثار الدماء الجافة على القماش الذي لامست به ساعدي الجثة ومعصميها وكاحليها وقدميها وظهرها وجنبها، بالإضافة إلى الرأس والوجه.

إذا كان الكفن مزورًا، كما يدعي المشككون، فلا بد من قتل ضحية أخرى لإنشاء هذه البقع. لأن هنا يأتي الدليل الحاسم، والأكثر فظاعة على الإطلاق: الدم جاء أولاً، قبل بقية الصورة.

لو قام فنان، باستخدام تقنية ضائعة غير عادية، بطباعة صورة المسيح على الكفن، فمن المؤكد أنه كان سيرسم الجسد أولاً، ثم يضيف الدم. ولكن هذا ليس ما حدث.

يظهر الفحص بالأشعة السينية أنه حيثما يوجد دم على الكتان، لا توجد صورة تحته. وبعبارة أخرى، مهما كانت العملية التي تسببت في تغير لون ألياف الكتان المجهرية، فقد تم حظرها بواسطة وجود الدم.

لذلك كان الدم موجودا أولا. وهذا يعني أن القماش لابد أن يكون ملفوفًا حول جثة ملطخة بالدماء، قبل ظهور الصورة.

يمكن للفلاسفة واللاهوتيين أن يتجادلوا بلا نهاية حول معنى المعجزات. ولكن لا جدال في الأدلة الجنائية.