توفي وزير الخارجية والثقافة المغربي السابق محمد بن عيسى عن عمر يناهز 88 سنة بعد مسيرة مهنية طويلة جمع خلالها بين العمل السياسي والثقافي.

شغل بن عيسى عدة مناصب سياسية ودبلوماسية، علاوة على أعماله وجهوده في مجال الأدب والثقافة، مما جعله من أبرز الشخصيات المغربية.

تلقى السياسي والأديب المغربي الراحل تعليمه الثانوي في القاهرة ثم حصل على منحة دراسية أمريكية في الإعلام وتخرج من جامعة مينيسوتا، ثم حصل على درجة الماجستير من جامعة كولومبيا. بعد ذلك عاد إلى بلاده ليبدأ حياته المهنية في مجال الإعلام كصحفي في إذاعة "أفريقيا المغرب" بمدينة طنجة.

عاش بن عيسى حياته متنقلاً بين مناصب سياسية ودبلوماسية وثقافية عدة، إذ مثل المغرب في أكثر من بعثة دبلوماسية حول العالم.

وكان أغلب من نعى بن عيسى على مواقع التواصل الاجتماعي من المسؤولين البارزين في المنطقة العربية، سواء ممن لا يزالون في مناصبهم الرسمية أو مسؤولين سابقين.

وكتب نائب رئيس مجلس الشورى البحريني جمال فخرو منشورا على حسابه على موقع إكس قال فيه:

الاخ العزيز والصديق المخلص والوفي الاستاذ #محمد_بن_عيسى في ذمة الله،بعد سنوات طوال من العمل الوطني المخلص للمغرب ولأمته العربية.فقد كبير لمدينته أصيلة ولأهلها ولموسمها الثقافي الذي امتد٤٣ عاماً والفقد الأكبر لنا نحن أصدقاءه الذين لن نعرف كيف نرد الجميل اليه.الف رحمة لروحك الطاهرة pic.twitter.com/CzSnUwTcPz — Jamal Fakhro (@jfakhro_58700) March 1, 2025

وشغل بن عيسى عدة مناصب خلال مسيرته المهنية في عالم السياسة؛ أبرزها وزير الخارجية خلال الفترة من 1999 إلى 2007، وسفير المغرب لدى الولايات المتحدة في الفترة من 1993 إلى 1999، ووزير الثقافة المغربية في الفترة من 1985 إلى عام 1992.

ينتمي بن عيسى إلى مدينة أصيلة المغربية التي عمل طوال حياته على أن تتبوأ مكانة متميزة في مجالات الفن والثقافة.

ونعاه المستخدم سهد بن طفلة العجمي على موقع إكس، قائلا:

رحيل وزير خارجية #المغرب الأسبق #محمد_بن_عيسى عن عمر 88 عاما.

من قرية #أصيلة الصغيرة الواقعة على سواحل الأطلسي، لكن ابنها بعدما ترك العمل الدبلوماسي كرّس حياته لوضع قريته على خارطة العالم الثقافة العالمية، فأسس مهرجان أصيلة الذي يعد تظاهرة عالمية ثقافية تمتزج بها الندوات والحفلات… pic.twitter.com/M5Xhm1mezb — سعد بن طفلة العجمي (@Saadbintiflah) March 1, 2025

ونظرًا لمكانة بن عيسى الكبيرة في عالم السياسة والثقافة والأدب، كان أغلب من نعوه من الصحفيين والكتاب والأكاديميين والممثلين.

شمس بدران: وفاة وزير الحربية المصرية السابق و"أسطورة التعذيب" لدى الإخوان

وفاة وليد المعلم: وزير الخارجية السوري يفارق الحياة عن 79 عاما

#المغرب #أصيلة #بنعيسى



رحم الله الصديق الكبير والرجل المبدع القدوة، معالي محمد بن عيسى، المستشار الملكي والوزير السابق والبرلماني اللامع وصانع نجاحات "منتدى أصيلة الثقافي الدولي" في المملكة المغربية العزيزة.

احر التعازي لأسرته الكريمة… فرداً فرداً وإنا لله وإنا إليا راجعون. pic.twitter.com/eFKgTTEV7Y — إياد أبو شقرا (@eyad1949) March 1, 2025

وكان رجل السياسة والثقافة المغربي يولي اهتمامًا كبيرًا بمدينته أصيلة المغربية، إذ بذل جهوداً مضنية لوضع المدينة على خريطة العالم الثقافية من خلال تأسيس "مهرجان أصيلة الثقافي الدولي".

ونعى المستخدم عبد الخالق عبد الله على موقع إكس الوزير الراحل، قائلا:

رحم الله معالي محمد بن عيسى وزير خارجية المغرب سابقا ومؤسس مهرجان أصيلة الثقافي الدولي الذي قضيت ساعات في حديث ثقافي وسياسي معه مؤخرا في منتدى أصيلة. خالص العزاء لاسرته وأصدقاءه ومحبيه. pic.twitter.com/Ok0xCDCKPu — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) March 1, 2025

ولد بن عيسى سنة 1937 بمدينة أصيلة، وارتبط اسمه بهذه المدينة الصغيرة التي جعل منها لاحقا منصة دولية للحوار الثقافي. كما نعت الممثلة المصرية يسرا الوزير المغربي السابق، قائلة:

وشاركت جهات رسمية في نعي الوزير المغربي السابق، أبرزها وزارة الشباب والثقافة والتواصل التي قالت إن بن عيسى يبقى رمزاً ثقافياً مغربياً ساهم في جعل الثقافة جسراً للحوار والتنمية.

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

ما قصة محاولات الهجرة الجماعية من المغرب نحو إسبانيا وكيف انتهت؟

بن عيسى : أسبانيا تراجعت عن اتفاق لحل الأزمة بوساطة أمريكية