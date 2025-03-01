توفي وزير الخارجية والثقافة المغربي السابق محمد بن عيسى عن عمر يناهز 88 سنة بعد مسيرة مهنية طويلة جمع خلالها بين العمل السياسي والثقافي.

شغل بن عيسى عدة مناصب سياسية ودبلوماسية، علاوة على أعماله وجهوده في مجال الأدب والثقافة، مما جعله من أبرز الشخصيات المغربية.

تلقى السياسي والأديب المغربي الراحل تعليمه الثانوي في القاهرة ثم حصل على منحة دراسية أمريكية في الإعلام وتخرج من جامعة مينيسوتا، ثم حصل على درجة الماجستير من جامعة كولومبيا. بعد ذلك عاد إلى بلاده ليبدأ حياته المهنية في مجال الإعلام كصحفي في إذاعة "أفريقيا المغرب" بمدينة طنجة.

عاش بن عيسى حياته متنقلاً بين مناصب سياسية ودبلوماسية وثقافية عدة، إذ مثل المغرب في أكثر من بعثة دبلوماسية حول العالم.

وكان أغلب من نعى بن عيسى على مواقع التواصل الاجتماعي من المسؤولين البارزين في المنطقة العربية، سواء ممن لا يزالون في مناصبهم الرسمية أو مسؤولين سابقين.

وكتب نائب رئيس مجلس الشورى البحريني جمال فخرو منشورا على حسابه على موقع إكس قال فيه:

وشغل بن عيسى عدة مناصب خلال مسيرته المهنية في عالم السياسة؛ أبرزها وزير الخارجية خلال الفترة من 1999 إلى 2007، وسفير المغرب لدى الولايات المتحدة في الفترة من 1993 إلى 1999، ووزير الثقافة المغربية في الفترة من 1985 إلى عام 1992.

ينتمي بن عيسى إلى مدينة أصيلة المغربية التي عمل طوال حياته على أن تتبوأ مكانة متميزة في مجالات الفن والثقافة.

ونعاه المستخدم سهد بن طفلة العجمي على موقع إكس، قائلا:

ونظرًا لمكانة بن عيسى الكبيرة في عالم السياسة والثقافة والأدب، كان أغلب من نعوه من الصحفيين والكتاب والأكاديميين والممثلين.

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وكان رجل السياسة والثقافة المغربي يولي اهتمامًا كبيرًا بمدينته أصيلة المغربية، إذ بذل جهوداً مضنية لوضع المدينة على خريطة العالم الثقافية من خلال تأسيس "مهرجان أصيلة الثقافي الدولي".

ونعى المستخدم عبد الخالق عبد الله على موقع إكس الوزير الراحل، قائلا:

ولد بن عيسى سنة 1937 بمدينة أصيلة، وارتبط اسمه بهذه المدينة الصغيرة التي جعل منها لاحقا منصة دولية للحوار الثقافي. كما نعت الممثلة المصرية يسرا الوزير المغربي السابق، قائلة:

وشاركت جهات رسمية في نعي الوزير المغربي السابق، أبرزها وزارة الشباب والثقافة والتواصل التي قالت إن بن عيسى يبقى رمزاً ثقافياً مغربياً ساهم في جعل الثقافة جسراً للحوار والتنمية.

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

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