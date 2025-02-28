إيلاف من دمشق: على مدى الساعات الماضية انشغل مئات السوريين بخبر غريب عن انتاج مسلسل مستوحى من قصة "قيصر"، الضابط (فريد المذهان) الذي انشق عن نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مهرباً آلاف الصور لجثث ممعتقلين قضوا تحت التعذيب.

وتصاعدت حدة الاستهجان والاستناكار بعدما انتشر نبأ مشاركة بعض الممثلين ممن وصفوا بأنهم كانوا من مؤيدي الأسد.

كما انتقد العديد من السوريين على مواقع التواصل "استثمار معاناة آلاف الأسر والمعتقلين والمفقودين في عمل درامي هدفه كسب الأموال".

كذلك وجه البعض سهام الانتقاد لجودة هكذا عمل فني كتب وصور على عجل.

