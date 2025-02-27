إيلاف من دبي: في يوم الاثنين، أُطلقت رسميا، خدمة البث العالمية "tabii" التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حفل رائع ومهيب بفندق غراند حياة، جمع عددا كبيرا من أكبر الشخصيات في عالم الترفيه التركي والمشاهير في المنطقة، وكبار صناع الترفيه وأسلوب الحياة.

بدأ حفل الإطلاق بمؤتمر صحفي حضره ممثلو وسائل الإعلام من جميع أنحاء المنطقة للاستماع إلى فريق قيادة TRT، استضافه البروفيسور الدكتور محمد زاهد صوباجي، المدير العام لشبكة TRT، الذي شارك رؤية "tabii" لربط الثقافات من خلال رواية القصص.

وبعد المؤتمر، عُرضت الأنشطة التي سلطت الضوء على أهم إنتاجات "tabii"، بما في ذلك إلقاء نظرة خاطفة على بعض الأعمال الدرامية مثل "الرومي" و"ابن سينا" و"حرّ" و"المتدرب" و"غسّال".

وبعد ذلك بدأ الحدث الرئيسي حيث عُرضت حملة للتفاعل مع الحضور بسؤال جمهور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "هل أنتم مستعدون بما فيه الكفاية؟". وخلال الحفل، حظي الضيوف بفرصة لمشاهدة عروض حصرية لإنتاجات "tabii" الأصلية، مصحوبة بأداء عرض مسرحي مذهل يمثل التنوع الثقافي التركي ومحتوى "tabii". كما توّج الحدث البارز بإضاءة كل من برج خليفة في دبي وبوليفارد في الرياض بالسعودية بشعار "tabii" وألوانها، وعرض خاص يتضمن مجموعة من إنتاجات "tabii".

وأخيراً، بهرت فرقة Rubato الثلاثي المتميز في الموسيقى الكلاسيكية التركية، الضيوف خلال العشاء، ثم اختتمت هذه الليلة الخاصة والمتميزة.

ظهور المشاهير والمحتوى الحصري

كان من بين الحضور البارزين مشاهير نجوم الأعمال والانتاجات الأصلية من "tabii"، بما في ذلك نجوم مسلسلات "مولانا" و"غسّال"، الذين تفاعلوا مع الضيوف وشاركوا أراءهم بشأن أدوارهم.

ومن بين النجوم الذين زينوا الحفل أوزجي جوريل تشاي أوغلو، أوغور غونيش، سيركان تشاي أوغلو، تولغا ساريتاش، أيبوكي بوسات، إبراهيم تشيليكول، بيركان سوكولو، ديفريم أوزكان، ظافر ألجوز، أحمد كورال، جوركان أويغون، إركان بيتيكايا وهاندة دوغاندمير.

لم يقتصر الحدث على الاحتفال بإطلاق "tabii" فحسب، بل أبرز أيضاً غنى الثقافة التركية في الملحمات التاريخية مثل "رومي" و"حرّ" الحافلة بالمغامرات، وتهدف قائمة المحتوى المتنوعة لـ "tabii" إلى جذب الجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أطلقت "tabii" بخيارات اشتركات باقة أساسية وباقة متميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إذ يحق لمشتركي "tabii" الوصول الكامل إلى الأعمال الحصرية للمنصة، إضافة إلى مكتبة محتوى TRT الغنية المدبلجة والمترجمة إلى العربية واللغات الأخرى بما في ذلك الإنكليزية، الإسبانية والأردية. كما تمنح "tabii" تجربة مجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد للاستمتاع بميزات خدمة البث.

ويمكن مشاهدة "tabii"على مختلف الأجهزة المحمولة من خلال تطبيق "tabii" على IOS وAndroid، وعلى أجهزة الكمبيوتر من خلال موقع www.tabii.com، وعلى أجهزة التلفاز الذكية وأجهزة بث القنوات.

عن"tabii"

علامة تجارية تابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT، وهي خدمة بث عالمية تشتهر بمجموعة واسعة من المحتوى العالي بجودة مناسبة للعائلة، مدبلجة ومترجمة إلى عدة لغات بما في ذلك التركية، الإنكليزية، الإسبانية، العربية، والأردية. وتقدم "tabii"تجربة بث فريدة لقصص ملهمة مستمدة من القيم العالمية، لتلبية حاجات جمهور متنوع ثقافياً. باعتبارها المنصة الرقمية للترفيه التركي، تقدم "tabii"مسلسلات أصلية حصرية ومرخصة في مختلف الأنواع، مسلسلات وأفلاما، ووثائقيات، ومحتوى للأطفال إضافة إلى إنتاجات TRT الشهيرة. وحالياً تتوفر"tabii"في تركيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، (الأردن، لبنان، قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، عمان، البحرين، تونس، المغرب، الجزائر ومصر)،ودول مختارة برسوم اشتراك معتدلة ومعقولة.