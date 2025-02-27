إيلاف من دبي: تم أمس، رسمياً، إطلاق خدمة البث العالمية "tabii" التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعتبر هذه الخطوة محور أساسي لتعزيز دور "tabii" لتكون جسراً ثقافياً عالمياً من خلال رواية القصص المقنعة.

منذ إطلاقها في آيار (مايو) 2023 في تركيا، أسرت "tabii" الجمهور المحلي بإنتاجاتها التي تعتمد على القيم المشتركة. ولطالما حازت أيضاً على إعجاب جمهور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال المحتوى المبني على سرد وقائع القصص التركية. وتنطلق "tabii" في المنطقة بتجربة بث فريدة ومنظور جديد للترفيه الرقمي بمحتوى غني وعالي الجودة يلبي القيم العالمية ويقدم محتوى يناسب كل أفراد الأسرة.