عُثر على الممثل الأمريكي، الحائز على جائزة الأوسكار، جين هاكمان، وزوجته بيتسي أراكاوا وكلبهما، ميتين في منزلهم في سانتا فيه في ولاية نيو مكسيكو.

في مسيرته التي امتدت لأكثر من ستة عقود، حصل هاكمان على جائزتي أوسكار عن عمله في فليمي الرابط الفرنسي (The French Connection) وغير مغفور (Unforgiven).

وقال مكتب شرطة مقاطعة سانتا فيه في نيو مكسيكو، في بيان، "يمكننا أن نؤكد العثور على جين هاكمان وزوجته متوفيين بعد ظهر الأربعاء في مسكنهما في صن ست تريل".

وأضاف أن "تحقيقاً يجري لمعرفة سبب الوفاة"، لكن "لا يوجد مؤشر فوري على وجود عمل مدبر".

وكان هاكمان يبلغ 95 عاماً، وزوجته، عازفة البيانو الكلاسيكي، تبلغ 64 عاماً.

وفاز هاكمان بجائزتي أوسكار لأفضل ممثل لتجسيده دور جيمي (بوباي) دويل في فيلم الإثارة الرابط الفرنسي، للمخرج ويليام فريدكين عام 1971، وأفضل ممثل مساعد عن دوره في شخصية ليتل بيل داجيت في الفيلم غير مغفور للمخرج كلينت إيستوود عام 1992.

وأدواره الأخرى التي رشحت لجوائز الأوسكار في فيلم (بوني وكلايد) عام 1967، بعد لعبه دور، باك بارو، أمام وارن بيتي وفاي دوناواي، إضافة إلى فيلم "لم أغني لأبي أبدا" عام 1970، ولعبه دور العميل في فيلم مسيسيبي تحترق (1988).

وقال مكتب شرطة مقاطعة سانتا فيه، "في 26 فبراير/ شباط 2025، عند نحو الساعة 1:45 مساءً، أرسل ضباط في شرطة المقاطعة إلى عنوان أولد صن ست تريل في هايد بارك حيث عثر على جين هاكمان، 95 عاماً، وزوجته بيتسي أراكاوا، 64 عامأ، وكلب، متوفين".

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"هاكمان يمكنه لعب أي دور"

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لعب الممثل الشهير، هاكمان، أكثر من 100 دور طوال مسيرته، بينهم الشرير الخارق، ليكس لوثر، في سلسلة أفلام سوبرمان، التي قام ببطولتها، كريستوفر ريف، في السبعينيات والثمانينيات.

وعمل هاكمان مع العديد من نجوم هوليوود البارزين بينهم آل باتشينو في فيلم (الفزاعة) عام 1973، وجين وايلدر في فيلم (فرانكنشتاين الصغير) عام 1974، ووارن بيتي وديان كيتون في فيلم (ريدز) عام 1981.

كما لعب دور البطولة في الأفلام الناجحة (المحلف الهارب) و(المحادثة) للمخرج فرانسيس فورد كوبولا، إضافة إلى (ذا رويال تينينبوم) للمخرج ويس أندرسون.

كوبولا تصدر قائمة المشيدين بالنجم الراحل، الخميس، واصفاً إياه بأنه "فنان عظيم". وكتب عبر منصة "إنستغرام"، "جين هاكمان ممثل عظيم وملهم ورائع في عمله. أنا حزين لفقدانه وأحتفل بوجوده ومساهمته".

وكتب ممثل سلسلة "ستار تريك"، جورج تاكي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، "فقدنا أحد عمالقة الشاشة الحقيقيين".

وقال تاكي "كان جين هاكمان قادراً على لعب أي دور، وكان من الممكن أن تشعر بحياة كاملة خلف ذلك الدور"، مضيفاً "كان بإمكانه أن يلعب دور أي شخص أو لا أحد، كان يتمتع بحضور قوي أو كان مجرد شخص عادي. كان ممثلاً قوياً. سنفتقده، لكن أعماله ستظل خالدة".

إضافة إلى فوزه بجائزتي أوسكار، حصل هاكمان على جائزتين من الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا"، وأربع جوائز غولدن غلوب، وجائزة نقابة ممثلي الشاشة.

وقام بدور كوميدي بلعب دور عضو مجلس الشيوخ محافظ في فيلم (بيرد كيج) في عام 1996، إلى جانب روبن ويليامز وناثان لان، اللذين لعبا دور زوجين مثليين.

كان آخر ظهور له على الشاشة بدور مونرو كول في فيلم (مرحبا في موزبورت) في عام 2004، وبعدها ابتعد عن هوليوود سعياً لحياة أكثر هدوءاً في نيو مكسيكو.

"على الممثلين أن يكونوا وسيمين"

Getty Images الممثلان وارن بيتي (يميناً) في دور كلايد بارو، وجين هاكمان في دور باك بارو، في فيلم بوني وكلايد عام 1967

ولد هاكمان في كاليفورنيا عام 1930، وانضم إلى سلاح مشاة البحرية الأمريكي، بعد أن كذب بشأن عمره حينما كان 16 عاماً، وخدم لأربع سنوات ونصف.

وخدم هاكمان في الصين وهاواي واليابان قبل تسريحه في عام 1951.

وبعد خدمته العسكرية، والعيش والعمل في نيويورك ودراسة الصحافة والإنتاج التلفزيوني في جامعة إلينوي، قرر العودة إلى كاليفورنيا لتحقيق حلمه بالتمثيل.

وانضم هاكمان إلى مسرح باسادينا في كاليفورنيا، حيث أصبح صديقاً للشاب داستن هوفمان.

وقال ذات مرة، "أعتقد أنني أردت أن أصبح ممثلاً منذ أن كنت في العاشرة من عمري، وربما حتى أصغر من ذلك"، وأضاف "ذكريات الأفلام المبكرة التي شاهدتها والممثلين الذين أعجبت بهم مثل جيمس كاغني وإرول فلين، وهؤلاء الذين يقدمون أفلام الحركة الرومانسية".

وتابع هاكمان "عندما رأيت هؤلاء الممثلين، شعرت أنني قادر على القيام بذلك. لكنني قضيت نحو ثماني سنوات في نيويورك قبل أن أحصل على وظيفة. كنت أبيع أحذية سيدات، وألمع أثاثاً جلدياً، وأقود شاحنة".

وقال "أعتقد أنه إذا كان لديك ذلك بداخلك وأردت ذلك بشدة، فستتمكن من القيام بذلك". وأضاف أنه "أراد التمثيل"، لكنه "كان مقتنعاً دائماً بأن الممثلين يجب أن يكونوا وسيمين".

"لقد كان هذا الأمر من الأيام التي كان فيها إيرول فلين قدوتي. كنت أخرج من المسرح وأصاب بالدهشة عندما أنظر في المرآة لأنني لم أكن أشبه فلين. كنت أشعر وكأنني مثله".

Getty Images فاز جين هاكمان بجائزة الأوسكار عن عمله في فيلم الرابط الفرنسي

وعاد هاكمان إلى نيويورك في عام 1963، وقام بالتمثيل في مسرح أوف برودواي، بينها في مسرح ميوزيك بوكس للكوميديا (أي أربعاء)، إضافة إلى أدوار تلفزيونية أصغر.

لكنه بدأ يسطع نجمه الحقيقي في السبعينيات، حين لعب دور المحقق جيمي (بوباي) دويل من مدينة نيويورك في فيلم الرابط الفرنسي.

ومنذ ذلك الحين، أصبح شخصية بارزة على الشاشة في أفلام مثل (مغامرة بوسيدون) عام 1972، إضافة إلى ظهوره في أعمال على المسرح.

بقي هاكمان مع زوجته الأولى، فاي مالتيز، لـ 30 عاماً وأنجبا ثلاثة أطفال قبل طلاقهما عام 1986.

وفي سنواته الأخيرة، بقي وزوجته الثانية، بيتسي، بعيدين عن الأضواء، باستثناء ظهور علني نادر لهما في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب عام 2003، حين فاز بجائزة سيسل بي. دوميل.

"لن أستمر في التمثيل"

وفي عام 2008، قال هاكمان لرويترز، إنه على الرغم من عدم وجود أي إعلان رسمي، فإنه "لن يستمر في التمثيل بعد الآن".

وشرح أنه كان يركز اهتمامه بعيداً عن الشاشة نحو شغفه الأكثر هدوءاً وهو كتابة الروايات.

وقال ذات مرة "لقد تدربت لأكون ممثلاً، وليس نجماً. لقد تدربت لأقوم بالأدوار، وليس للتعامل مع الشهرة والوكلاء والمحامين والصحافة".

وقال "إن مشاهدة نفسي على الشاشة يكلفني الكثير من الجهد العاطفي. أفكر في نفسي وأشعر أنني شاب، ثم أنظر إلى هذا الرجل العجوز ذو الذقن المترهل والعينين المتعبتين وشعره المتساقط ...".