إيلاف من بيروت: خرجت الفنانة اللبنانية الشهيرة هيفاء وهبي عن صمتها، حاسمة الجدل بخصوص زواجها من ملك جمال لبنان السابق.

وعبر خاصية "الستوري" في حسابها على "إنستعرام"، نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورتها مع ملك جمال لبنان السابق، نافية الشائعات حول زواجها منه، برسالة غاضبة وشديدة اللهجة.

وكتبت: "صورة منذ بضع سنوات في إحدى المناسبات مع ملك جمال لبنان، لحد هون صورة وخبر عاديين، بس انتوا تماديتوا بالكلام وقلة الاحترام وزوّجتوني إلو ونشرتوا الخبر بالصورة وطبعا كالعادة ما نسيتوا ما تضيفوا التاتش بتاعكم".

وأضافت وهبي: "خبر كاذب ويا ريت تفهموا لما ما رد على خزعبلاتكم لأني بحترم نفسي وبقرف منكن ومش بحترم أي حد بجيب سيرة الناس بعشوائية وفوضوية وكذب وتلفيق أخبار وبالأخص اللي عامل فيها إنه بينقل الخبر، (نقلا عن)، إنتوا بتبقوا أقبح من الخبر نفسه وإنتوا بتساعدوا اللي بدسّوا الأخبار بالخفي لترجعوا وتحكوا عنها بلؤم مبطّن بالعلن بصيغة الإعلام، أنا لما شفت الموضوع راح لمحل مبالغ فيه حبيت إكتب هالكلمتين".

وتابعت: "وكمان في شي مهم، ما حدا خصّوا بحياتي إذا تزوجت أو لأ، لما يكون في شي لازم الناس تعرفه، أنا بس اللي بعلن عنه وبشفافية، كفاية التدخل بحياة الناس والتعدي على حريتهن، أنا لا أتدخل في حياة أحد واللي بيعتدي عليي رح رد عليه بطريقة قانونية".

واختتمت الفنانة اللبنانية رسالتها بالقول: "وعلى سيرة المواضيع القانونية فقد باشر مكتب المحاماة ب‍دبي برفع دعوى على اللي مسمّي حاله إعلامي لبناني عايش بدبي هو واللي بيعمله مونتاج كل المحتوى اللي بينزله عني بقنواته وصفحاته".

وتابعت :"وأيضا حركت دعوى ضد سيدة تقوم بتهديدي بطريقة مستمرة وبتتعمد أذيتي إعلاميا إذا لم أتجاوب مع طلباتها الشاذة، وبحوزتي كل ما يثبت ذلك. وقد فرغ مكتب المحاماة كل رسائلها وصورها وفيديوهاتها اللي أرسلتها وأيضا الصفحات الوهمية اللي بتنشر فيها القدح والذم والأكاذيب في ملف يقدّم إلى القضاء لإثبات الجرم".



