إيلاف من بيروت: طرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الفيديو المصور الرسمي لأغنية "وصلتلها" من كلمات محمود عبد الله، وألحان الملحن الراحل محمد النادي، وتوزيع نور، وإخراج إيلي فهد.

"وصلتلها خلاص وضمنتها في صفك

فا روحت راكنها في رفك تيجيلك هي

وانت اللي بقيت بتروح

بتهملها عشان هي

عليك باقية

فاكرها ضعيفة مش لاقية

نسيت إنك وصلتلها بطلوع الروح

فا خُد بالك

دي قادرة تغيب

وزي ما ماسكة فيك هتسيب

وتبعد عادي وتعاندك

وما يكونلكش فيها نصيب

لو المعلومة دي ناقصاك

أديها خلاص بقت عندك

فا خُد بالك دي قادرة

تغيب وزي ما ماسكة فيك هتسيب

وتبعد عادي وتعاندك

وما يكونلكش فيها نصيب

لو المعلومة دي ناقصاك

أديها خلاص بقت عندك".

من ناحية أخري، تستعد هيفاء وهبي لطرح أحدث أفلامها "جوري" في دور العرض السينمائي، وذلك بعد الانتهاء من تصويره في ديسمبر الماضي.

وكان آخر أعمال هيفاء وهبي السينمائية فيلم "رمسيس باريس "، الذي عرض في دور السينما المصرية والخليجية.

ومن المقرر أن تطرح هيفاء وهبي خلال الفترة المقبلة العديد من الأعمال الغنائية الجديدة، إلى جانب قيامها بجولة فنية في عدد من الدول الخليجية والأوروبية.

