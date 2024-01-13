إيلاف من بيروت: طرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "وصلتلها" التي قدمتها لأول مرة على المسرح خلال إحيائها حفل ملك جمال لبنان مساء السبت 6 يناير الجاري، وهي من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، ميكس وماستر سليمان دميان.

وروجت هيفاء وهبي للأغنية عبر حسابها الشخصي على الإنستغرام، بنشر ملصق الأغنية التي جاءت كلماتها كالتالي:

وصلتلها خلاص وضمنتها في صفك

فا روحت راكنها في رفك

تيجيلك هي وانت اللي

بقيت بتروح

بتهملها عشان هي

عليك باقية

فاكرها ضعيفة مش لاقية

نسيت إنك وصلتلها بطلوع الروح

فا خُد بالك دي قادرة تغيب

وزي ما ماسكة فيك هتسيب

وتبعد عادي وتعاندك

وما يكونلكش فيها نصيب

لو المعلومة دي ناقصاك

أديها خلاص بقت عندك

فا خُد بالك دي قادرة تغيب

وزي ما ماسكة فيك هتسيب

وتبعد عادي وتعاندك

وما يكونلكش فيها نصيب

لو المعلومة دي ناقصاك

أديها خلاص بقت عندك

وكانت وهبي كشفت في تصريحات خلال الحفل عن تفاصيل الأغنية مضيفة: "كنت أتمنى كتير أول مرة أغني الأغنية ما يكون هذا الخبر المحزن للأسف"، في إشارة إلى وفاة الملحن محمد النادي.

وكان الوسط الفني أصيب بصدمة في يونيو الماضي بعد الرحيل المبكر للملحن محمد النادي، عن عمر ناهز 39 عاما.