إيلاف من واشنطن: قالت السلطات إنه تم العثور على الممثل الأميركي الحائز على جائزة أوسكار جين هاكمان وزوجته متوفين في منزلهما بنيو مكسيكو.

ولا يشتبه في أنهما ضحية جريمة قتل، مع ذلك لم تصدر السلطات أي تفاصيل حول ملابسات وفاتهما، وقالت إن التحقيقات جارية.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس شرطة سانتا في دينيس أفيلا في بيان إن رجال الشرطة تلقوا طلبا بتفقد المنزل، الأربعاء، نحو الساعة 1:45 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، وعثروا على هاكمان (95 عاما) وزوجته بيتسي اراكاوا (64 عاما) وكلبهما وقد فارقوا الحياة.

وأضاف البيان "لا يوجد دليل على وجود جريمة في تلك الوفيات حاليا، لكن لم يحدد سبب الوفاة بعد. التحقيق جار في مكتب شرطة مقاطعة سانتا في".

وظهر هاكمان، وهو جندي مشاة سابق معروف بصوته الأجش، في أكثر من 80 فيلما، وكذلك على شاشة التلفزيون والمسرح خلال مسيرة طويلة بدأت في أوائل الستينيات.

ونال أول ترشيح لجائزة الأوسكار عن دوره المميز كأخ لص البنوك كلايد بارو في فيلم "بوني وكلايد" عام 1967. كما ترشح لجائزة أفضل ممثل مساعد عام 1971 عن دوره في فيلم "لم أغن لأبي أبدا".

وسطع نجمه في شخصية بوباي دويل، المحقق في نيويورك الذي يطارد تجار المخدرات الدوليين في فيلم الإثارة (ذا فرنش كونيكشن) أو "الرابط الفرنسي" للمخرج وليام فريدكين، وهو الدور الذي فاز عنه بأول جائزة الأوسكار له كأفضل ممثل.

كما فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عام 1993 عن دور قائد شرطة شرير في فيلم (آن فورجيفن) "غير مغفور" للمخرج كلينت إيستوود، وترشح لجائزة الأوسكار عن دوره كعميل لمكتب التحقيقات الاتحادي في الفيلم الملحمي (مسيسبي بيرنينغ) أو "مسيسبي تحترق" عام 1988.



