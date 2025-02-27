إيلاف من كيف: أعلنت زوجة فلاديمير زيلينسكي، إيلينا زيلينسكايا، خلال ظهورها في برنامج Quarta Repubblica، الذي نشرت مقطعا منه على قناتها في "تلغرام" أن زوجها لا ينوي البقاء في منصبه مدى الحياة.

وقالت زيلينسكايا: "هو (زيلينسكي) لا يخطط ليكون رئيسا طوال حياته"، مضيفة أن زعيم نظام كييف يحتاج إلى ضمانات أمنية لأوكرانيا حتى يغادر منصبه.

وكان زيلينسكي قد صرح في مؤتمر صحفي يوم 23 فبراير الجاري، بأنه مستعد لترك منصبه من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا أو مقابل الحصول على عضوية "الناتو".

انتهت ولاية زيلينسكي الرئاسية في 20 مايو الماضي، وقد ألغيت انتخابات الرئاسة الأوكرانية المقررة لعام 2024، مستندين إلى الأحكام العرفية والتعبئة العامة، وكان زيلينسكي قد صرح بأن الانتخابات في الوقت الحالي "غير مناسبة".

كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن السلطة الشرعية الوحيدة المتبقية في أوكرانيا هي البرلمان الأوكراني (رادا) ورئيسه.

وفي الأيام الأخيرة، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من التصريحات القاسية ضد زيلينسكي، ووصفه خلالها بـ "الديكتاتور" واتهمه برفض إجراء الانتخابات، ويرى ترامب أن زعيم نظام كييف يريد مواصلة القتال للحفاظ على "مصدر رزقه".

