إيلاف من واشنطن: رفض البيت الأبيض، الأربعاء، السماح لمراسلي رويترز وغيرها من المؤسسات الإخبارية بحضور أول اجتماع للمجلس الوزاري للرئيس دونالد ترامب، وذلك تماشيا مع السياسة الجديدة للإدارة فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية.

ورفض البيت الأبيض السماح لمصور وكالة أسوشيتد برس وثلاثة مراسلين من رويترز وهاف بوست ودير شبيغل وهي صحيفة ألمانية بالدخول.

وتم السماح لطواقم تلفزيونية من شبكة ABC وNewsmax، إلى جانب المراسلين من Axios وBlaze وBloomberg News وNPR، بتغطية الحدث.

وأعلنت إدارة ترامب، الثلاثاء، أن البيت الأبيض سوف يحدد وسائل الإعلام التي ستغطي أخبار الرئيس في الأماكن الأصغر مثل المكتب البيضاوي.

لقد اعتادت جمعية مراسلي البيت الأبيض على تنسيق عملية تناوب الصحفيين الرئاسيين. كما شاركت وكالة رويترز للأنباء الدولية في هذه المجموعة على مدى عقود من الزمن.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات إنه في حين سيظل مسموحًا لمنظمات الإعلام التقليدية بتغطية ترامب على أساس يومي، تخطط الإدارة لتغيير من يشارك في مساحات أصغر.

يسمح نظام التجمع، الذي تديره WHCA، لمجموعة مختارة من الصحفيين التلفزيونيين والإذاعيين والصحفيين المطبوعين والمصورين بتغطية الأحداث ومشاركة تقاريرهم مع وسائل الإعلام الأوسع.

