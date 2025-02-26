إيلاف من القاهرة: قال مسؤول إسرائيلي لقناة كان: "فقط بعد تحديد هوية الرهائن القتلى بشكل نهائي سيتم إطلاق سراح جميع الإرهابيين الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم في هذه المرحلة".

وقد وافقت إسرائيل على إجراء جديد للإفراج عن الرهائن، يتضمن تواجدا مصريا على الأرض في غزة، حسبما ذكرت مصادر إسرائيلية.

وقال مسؤول إسرائيلي إن جثث أربعة رهائن سيتم تسليمها أولا للقوات المصرية في غزة، وبعد إتمام عملية النقل والتعرف على الجثث سيتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، بحسب ما ذكرته قناة كان.

وقال المصدر الإسرائيلي:"بعد تحديد هوية القتلى بشكل نهائي فقط، سيتم إطلاق سراح جميع الإرهابيين الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم في هذه المرحلة،وهم 600 تأخر إطلاق سراحهم في السابق، إلى جانب عشرات النساء والشباب من غزة الذين تم اعتقالهم منذ 7 تشرين الأول (أكتوبربر) 2023".

الرهائن الذين سيتم إعادة جثثهم هم شلومو مانتسور، وتساحي عيدان، وإسحاق إلجارت، بالإضافة إلى رهينة آخر لم يتم الكشف عن اسمه.