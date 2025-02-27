إيلاف من دمشق: في أولى تصريحات لها منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، أطلت النجمة سلاف فواخرجي، بمواقف نارية حول سوريا وعلاقتها بماهر الأسد، ما أثار سيلا من الانتقادات ضدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد خرجت الممثلة السورية لتتحدث عما جرى في بلادها، معتبرة أن "الثورة كانت لمدة 5 أيام فقط ثم تحولت إلى "معارضة مسلحة"، مشيرة إلى أن لا أحد يمنعها من دخول بلدها.

كما اعتبرت أن "الثورة كانت محقة فقط في الأيام العشر الأولى لكنها لم تستمر، بل تم الالتفاف عليها من قبل توجهات دينية". ورأت أنها لم تكن معارضة سلمية بل معارضة مسلحة من جميع الجنسيات" وفق قولها

إلى ذلك، أشارت إلى أنه "من حق الدولة من الناحية السياسية الدفاع عن أمنها القومي كباقي الدول"، مضيفة "الدم السوري دمي ومن ماتوا من الأمهات أمهاتي".

"حسن نصرالله زعيم أمة"

هذا وبررت فواخرجي وجود عناصر روسية وإيرانية في سوريا بأنهم "حلفاء للدولة السورية"، مشيرة إلى أن حزب الله اللبناني حرر "صيدنايا والراهبات في معلولا"، واصفة زعيمه السابق حسن نصر الله بأنه "أكبر من حالة دينية هو زعيم أمة".

كما قالت إن عناصر حزب الله لم يقتلوا السوريين، إنما قتلوا إرهابيين.

وكشفت الفنانة السورية أنها لم تعرف ديانتها، بل كانت تعتقد أنها مسيحية، قائلة "والدتي علمتني أن بطاقة النفوس تحتوي على الإسلام وهو شيء مثل اسمك واسم والدتك".

لقاء مع ماهر الأسد.. "وما طلع في إيده شي"

أما عن علاقتها بماهر الأسد فنفت فواخرجي وجود علاقة تربطهما، مبينة أنها كانت مجرد إشاعات لأنها مؤيدة للنظام. وقالت "قابلته مرة واحدة في حياتي وكان محترما"، موضحة أنها قابلته بسبب مشكلة فنية لكنه لم يساعدها في حل هذه المشكلة، مضيفة "يمكن ما بيطلع بإيده".

في المقابل، شن رواد التواصل الاجتماعي هجوما حاد على النجمة السورية ووصفوها بأنها "شبيحة ووقحة"، داعين إلى معاقبة كل من يشكك أو ينكر جرائم الأسد.

وقالت أحدهم "هي ما اسمها حرية ولا جرأة وصراحة! اللي ينكل ببلدك وشعبك وأهلك هو مجرم مهما عمل ومعيب كلامها هون! سلاف فواخرجي بهي المقابلة كان قدامها فرصة تعتذر من الشعب السوري على كثير أشياء ممكن ما كانت واضحة الها بس اختارت تبقى عند رأيها فيكي تبقي على رأيك لكن إنكار مجازر شي لا إنساني!".

بينما اعتبر آخرون أنها كانت "راقية ومثقفة وسيدة حرة"، وكتب أحدهم: "لما يجتمع الجمال والفهم وعدم النفاق وقول الحق في وجه بحر الباطل بيطلعلك سلاف".

يذكر أن سلاف فواخرجي مؤيدة شرسة للنظام السوري، وكانت أنباء ذكرت أنها غادرت سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد على يد فصائل مسلحة في ديسمبر 2024، إلى مصر مع عائلتها.