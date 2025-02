إيلاف من نيويورك: ذهب المذيع والممثل الكوميدي والناقد السياسي الساخر جون ستيوارت بعيداً جداً في انتقاداته اللاذعة في برنامج "ذا ديلي شو"، حيث قطع يده أثناء تحطيم الكوب الذي كانت عليه كلمات تقول "إيلون ماسك هو أكثر أب في العالم"، أي الأكثر انجابا في العالم.

بدأ الممثل الكوميدي اليساري عرضه يوم الاثنين متظاهراً بأنه موظف في وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) التي يديرها إيلون ماسك، وأخرج آلة حاسبة وكوبًا مكتوبًا عليه "أكثر أب في العالم"، وهي سخرية واضحة من رئيس وزارة كفاءة الحكومة إيلون ماسك وذريته المتزايدة باستمرار.

وقال ستيوارت بعد ذلك إن التركيز في إدارة خفض التكاليف يجب أن ينصب على المليارات من الإعانات المقدمة للشركات، وخاصة شركات الأدوية.

"شكرًا جزيلاً! هيا!" صاح وهو يحطم الكوب على مكتبه في غضب مبالغ فيه بينما ظلت لقطات الرئيس السابق معروضة على الشاشة.

John Stewart cut his hand, smashing his cup against the desk. Angered over the ex President, Biden.😬 pic.twitter.com/EsC4h847m5