إيلاف من القاهرة: هل يتم شطب الفنان المصري محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية ومن ثم منعه من ممارسة الأنشطة الفنية؟ والأهم من ذلك أصبح من الوارد سحب الجنسية المصرية منه وفقاً لما هدد به المحامي المصري أيمن محفوظ باعتبار أن ما قام به رمضان يحمل إساءة للعلم المصري الذي رفعه، أثناء فقرته الفنية في أميركا وهو يرقص بملابس نسائيا، وذهب محفوظ إلى ما هو أبعد من ذلك حينما اتهم رمضان بالشذوذ، بل شبهه بأصحاب الرايات الحمر، في إشارة إلى البغاء والجنس مقابل المال في عصر الجاهلية.

وقد شهدت الساعات الأخيرة موجة واسعة من الجدل والانتقادات بل والغضب في الشارع المصري، وعبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب الإطلالة التي ظهر بها محمد رمضان خلال مشاركته في مهرجان "كوتشيلا" بالولايات المتحدة، حيث أثارت ملابسه، التي وصفها عدد كبير من المتابعين بأنها "بدلة رقص نسائية"، استياءً عامًا واعتبرها البعض خادشة للحياء العام ومخالفة للعادات والتقاليد المصرية، فضلاً عن دخوله في "وصلة رقص" بطريقة نسائية مبتذلة.

الواقعة فجرت موجة غضب دفعت عددًا من المحامين إلى التقدم بخمسة بلاغات رسمية إلى النائب العام، بالإضافة إلى إنذار قانوني موجه إلى نقابة المهن التمثيلية للمطالبة بشطب رمضان من سجلاتها، متهمين إياه بـ"إهانة العلم المصري، التحريض على الفجور، والإساءة لقيم المجتمع".

موقع "مصراوي" رصد تفاصيل البلاغات التي طالت رمضان، والأسس القانونية التي استند إليها مقدموها، إلى جانب الاتهامات الموجهة له التي تتراوح بين إهانة الرموز الوطنية، والإساءة إلى الذوق العام، وتهديد القيم الأسرية، وصولًا إلى المطالبة بإحالته للمحاكمة العاجلة وشطبه نهائيًا من النقابة.

الإساءة لمصر وشعبها

تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي ضد الفنان محمد رمضان، بسبب "ظهوره ببدلة رقص مخلة بالآداب العامة وإهانة للعلم المصري".

وجاء في البلاغ أن "الفنان محمد رمضان ظهر مؤخرًا في مهرجان كوتشيلا في أميركا، حيث أساء إساءة بالغة للدولة المصرية وشعب مصر بالكامل، بل وللحضارة والفن المصري الأصيل".

وأضاف البلاغ: "رمضان تعدى على قيم وعادات المجتمع المصري بإهانة العلم المصري بعد ظهوره مرتديًا حمالة صدر من الذهب أشبه ببدل الرقص التي ترتديها الراقصات، ثم قام برفع علم مصر والتلويح به بما فيه إهانة للعلم والرمز المصري. وهنا تكمن الطامة الكبرى في أن العديد من الشباب يقلدون المبلغ ضده في ملابسه وأدائه، مما يعد خطرًا على المجتمع المصري".

وتابع: "محمد رمضان أساء إلى العلم المصري بعد أن رفعه بتلك الصورة المبتذلة وسط حلقات من الرقص الفج، مما يربط العلم بهذا الشكل المبتذل، ويعتبر إساءة للدولة المصرية". واختتم البلاغ بطلب التحقيق وإحالة محمد رمضان للمحاكمة الجنائية العاجلة.

إهانة للعلم المصري

تقدم المحامي غلاب محمد حسين، عضو مجموعة الحطاب الدولية للمحاماة والتحكيم، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الفنان محمد رمضان، إثر تصرفه في مهرجان كوتشيلا 2025. وقد تمثل التصرف في ارتدائه ثيابًا مشابهة لملابس الراقصات أثناء تقديمه فقرة خاصة به، مع رفعه العلم المصري وإحاطته به على كتفيه.

وفي بلاغه، أكد المحامي غلاب أن تصرف محمد رمضان يمثل إهانة للعلم المصري ورمز الدولة، ويخالف القيم الدينية والأخلاقية، حيث أن الدين الإسلامي يحرم تشبه الرجال بالنساء وفقًا للشريعة الإسلامية.

وشدد على أن هذا التصرف يهدد القيم الأسرية المصرية، ويشكل مخالفة دستورية وقانونية، حيث نص الدستور المصري في المادة 223 على أن "إهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون".

وأشار إلى أن التصرف أساء إلى صورة الدولة المصرية في الخارج، مؤكدًا أن القانون رقم 41 لسنة 2014 في المادة 11 يعاقب من يهين العلم المصري بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه، وهو ما ينطبق على تصرف رمضان.

وطالب المحامي بسرعة التحقيق مع محمد رمضان وتحديد المسؤولية القانونية عنه، بالإضافة إلى إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين التصرف في الأوراق وإحالته للمحاكمة الجنائية.

تشجيع على الانحلال

تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الفنان محمد رمضان، على خلفية ظهوره في مهرجان كوتشيلا الموسيقي بالولايات المتحدة الأمريكية، مرتديًا ملابس وصفها بـ"غير لائقة" وتتنافى مع الذوق العام والقيم والتقاليد المجتمعية والدينية الراسخة في المجتمع المصري والعربي.

وجاء في نص البلاغ أن تكرار مثل هذه التصرفات دون اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة يمثل تشجيعًا صريحًا على الانحلال والتسيب الأخلاقي، ويتجاهل جهود الدولة في ترسيخ القيم والمبادئ السليمة في نفوس النشء.

وأضاف المحامي أن ظهور محمد رمضان بتلك الصورة لا يندرج تحت نطاق الحرية الشخصية، خاصة أثناء تمثيله لمصر في حدث عالمي، وهو ما اعتبره إساءة مباشرة لصورة العلم المصري ولسمعة البلاد.

وأكد مقدم البلاغ أن ما قام به الفنان يتطلب وقفة قانونية رادعة منعًا لتكرار هذه الوقائع مستقبلاً، مطالبًا الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

إنذار رسمي لنقابة الممثلين لشطب رمضان

تقدم أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، بإنذار رسمي لنقابة الممثلين لشطب محمد رمضان باتهام ترويجه للشذوذ وتعمد إنهاء قوة مصر الناعمة، بعد ظهوره في حفل بأميركا بإطلالة نسائية كانت مثار غضب كثيرين.

وجاء في الإنذار المقدم من المحامي أيمن محفوظ لنقيب الممثلين، الدكتور أشرف زكي، أنه بعدما ظهر محمد رمضان بإطلالة نسائية مسيئة للفن المصري والمصريين بعد غنائه في مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

وأضاف أن الإطلالة التي ظهر بها رمضان تمثل إهانة للفن المصري، وتعد ترويجًا لعالم الألوان والشواذ، مما يعطي صورة عن الشباب المصري بأن قدوتهم وفتى الشاشة متشبه بالنساء.

وأشار إلى أن رمضان معتاد على نشر التعري والإشارات الإباحية في أغانيه والظهور بملابس عالم الألوان، مما يضر بصورة مصر في الخارج.

وطالب محفوظ نقيب الممثلين في ختام إنذاره بإحالة محمد رمضان إلى هيئة التأديب، وتوقيع أقصى عقوبة فرضها القانون وهي الشطب من سجلات النقابة، كما تحدث عن فرضية سحب الجنسية، وهو المطلب الذي يراه البعض مبالغاً فيه، وقد يكون مجرد امتطاء للترند ورغبة في الشهرة.

تعدي على قيم وعادات المجتمع المصري

تقدمت إحدى المحاميات ببلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان تتهمه بإهانة العلم المصري وظهوره بإطلالة غريبة، حيث ارتدى ملابس تشبه بدلة الرقص خلال حفله في مهرجان كوتشيلا العالمي بأمريكا.

وجاء في البلاغ اتهام المحامية للفنان محمد رمضان بالتعدي على قيم وعادات المجتمع المصري، وإهانة العلم المصري بعد ظهوره بإطلالة شبيهة ببدلة الرقص في الحفلة، مشيرة إلى أنه استخدم علم ورمز مصر وربطه بصورة غير لائقة.

بدلة رقص خادشة للحياء

تقدم المحامي الهيثم هاشم السيد ببلاغ إلى النائب العام ضد الفنان محمد رمضان، يتهمه فيه بإهانة قيم المجتمع المصري والإساءة للذوق العام، وذلك من خلال ظهوره في فيديو منشور عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعلى حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي بدلة رقص نسائية خادشة للحياء أثناء مشاركته في حفل كوتشيلا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في البلاغ أن ما قام به محمد رمضان يمثل تجاوزًا صارخًا للقيم الدينية والأخلاقية والثقافية في المجتمع المصري، ويعد إساءة متعمدة لصورة الرجل المصري، بالإضافة إلى تحريض مباشر على الفجور والانحلال، خصوصًا أنه شخصية عامة يتابعه الملايين.

وطالب المحامي بفتح تحقيق عاجل مع الفنان محمد رمضان، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضده، ومنع تكرار مثل هذه التصرفات المسيئة للذوق العام والمجتمع المصري.



