إيلاف من القاهرة: كشف الفنان المصري حسين فهمي في لقاء مع برنامج "الساعة السادسة" على قناة "الحياة" تفاصيل لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة لمصر.

وتطرق الفنان المصري إلى لحظة طريفة خلال اللقاء، حيث قال للرئيس الفرنسي: "إذا كنت حضرتك رئيس، أنا كمان رئيس"، في إشارة إلى رئاسته للمهرجان السينمائي، فرد ماكرون ممازحاً بأن مدته الرئاسية قاربت على الانتهاء، ليرد فهمي: "خلاص تعال اشتغل معانا".

وأشار فهمي إلى أن الرئيس الفرنسي استمتع بزيارته للأماكن الشعبية وتفاعله مع المواطنين خلال جولته مع الرئيس السيسي، وشعر بصدق الاستقبال. كما تناول اللقاء بعض القضايا السياسية، حيث وصف ماكرون -حسب فهمي- ما تفعله إسرائيل بأنه "كارثة تاريخية".

وعن الجانب الثقافي، أوضح فهمي أن اللقاء تناول مشروع ترميم الأفلام المصرية القديمة بالأبيض والأسود، مشيراً إلى أن الدولة تمكنت من ترميم 15 فيلماً فقط من أصل حوالي 1200 فيلماً. وأضاف أن الرئيس الفرنسي أبدى استعداد بلاده للمساعدة في هذا الملف، معرباً عن إعجابه بالأديب نجيب محفوظ والمطربتين أم كلثوم وأسمهان.